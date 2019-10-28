265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Это групповая прогулка по нескольким крышам. Мы будем переходить с одной крыши на другую, свободно перемещаясь, так как дома города соединены друг с другом.

Петербург с высоты воспринимается совсем по-другому: даже люди, знающие его превосходно, не сразу начинают ориентироваться. Вот в этом мы и поможем — расставить все по местам, а параллельно расскажем множество интересных и веселых фактов из жизни руферов.

Три варианта прогулок

Пожалуйста, при бронировании, напишите какой вариант вам больше подходит:

Прогулка по системе соединённых неплоских крыш в центре города. (для путешественников от 8 до 45 лет)

Если вы хотите максимально спокойную и плоскую крышу, то мы можем пойти на неё. Это будет 1 крыша с видом на Неву. (для путешественников от 8 до 45 лет)