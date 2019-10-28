265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город с высоты, или знакомство с миром руферов

Юрий
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Юрий – представитель гидов
Внизу движутся машины, спешат люди, но никто из них не знает, что за ними наблюдают.

Эта экскурсия поможет вам окунуться в сказочный мир: вы и видите, и чувствуете, но не участвуете в привычной городской суете.

Как будто сидите рядом с Питером в тишине и становитесь ближе к его особенностям и странностям, понимая его лучше.
840 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча В районе метро Маяковская
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У этой экскурсии265 отзывов
4.77
Весенние крыши Петербурга
Весенние крыши Петербурга

Что вас ожидает

Это групповая прогулка по нескольким крышам. Мы будем переходить с одной крыши на другую, свободно перемещаясь, так как дома города соединены друг с другом.

Петербург с высоты воспринимается совсем по-другому: даже люди, знающие его превосходно, не сразу начинают ориентироваться. Вот в этом мы и поможем — расставить все по местам, а параллельно расскажем множество интересных и веселых фактов из жизни руферов.

Три варианта прогулок

Пожалуйста, при бронировании, напишите какой вариант вам больше подходит:

  • Прогулка по системе соединённых неплоских крыш в центре города. (для путешественников от 8 до 45 лет)
  • Если вы хотите максимально спокойную и плоскую крышу, то мы можем пойти на неё. Это будет 1 крыша с видом на Неву. (для путешественников от 8 до 45 лет)
  • Прогулка на крышу Дома Книги: оплачивается по двойному тарифу, так как это эксклюзивный вариант. (для путешественников от 6 до 75)

Организационные детали

  • В экскурсию включено: посещение одной системы крыш из 5-7 соединенных между собой домов или посещение двух разных крыш (на усмотрение гида); сопровождение опытного гида-руфера
  • Указанное время начала экскурсии можно изменить на время, удобное именно вам, если предупредить нас заранее

Обратите внимание

  • Можно приходить с детьми старше 8 лет при условии соблюдения всех требований гида
  • Необходимо обладать физической подготовкой на уровне 3 класса школы
  • Возрастные ограничения: от 8 до 45 лет
Весенние крыши Петербурга
Весенние крыши Петербурга
Весенние крыши Петербурга
Весенние крыши Петербурга
Весенние крыши Петербурга
Весенние крыши Петербурга

Экскурсия проводится в понедельник в 17:00, в четверг в 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура В районе метро Маяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юрий
Юрий
Мне 26 и я люблю Питер всем сердцем. Я начал исследовать его, когда учился на 2-ом курсе СПбГУ. Несколько лет гулял по крышам с друзьями, а потом начал делать экскурсии по крышам:) Провожу их уже больше 6 лет. У меня своя команда друзей, которые помогают проводить экскурсии:) Сейчас мы делаем душевные и интересные экскурсии по крышам, дворам и старинным парадным. Устраиваем прогулки на парусных яхтах и многое другое. Наша команда будет рада показать город таким, каким видим его мы:)
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265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Владимир, очень классный! Нам с другом понравилось всё :)
Классная идея с раздаткой в конвертиках.
Хотелось бы подольше, крыши очень манят))
29 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась и была очень атмосферной и душевной, нам удалось погрузиться в атмосферу Питера. В начале экскурсии у нас проверили обувь, потом повели на крышу, гид Владимир нам помогал, где нужео страховал. Мы не только ходили по крышам, но и слушали рассказы про сам город. Видно, что организаторы делают все для нашей безопасности.
Лада
23 сентября 2019
Очень приятный гид - Владимир. Видно как он влюблен в свое дело. Очень подкупает , когда человек так увлечен. Виды - классическая небесная линия Петербурга. Красиво, безопасно, ветренно и незабываемо
22 сентября 2019
Очень крутая экскурсия. Все организовано и четко, как написано. Гуляли сегодня( 21.09.2019) по крышам с гидом Владимиром. Погоду выбрали не самую лучшую, но от этого экскурсия была более эффектной, как квест.
Владимир очень помогал при переходах, переживал за нас .
Спасибо большое, буду советовать и рассказывать всем друзьям, которые приедут в Питер, Вы крутые😋
17 сентября 2019
Привет! Мы с дочкой были на этой экскурсии и остались в полном восторге. Нашим проводником был Владимир - он, конечно, эталон гида: рассказ про город от души, как другу, доверительный разговор, диалог, постоянные акценты, чтобы мозг работал! В сочетании с крышами, Невским, визгами девочек из группы, сильной руки гида - это прекрасные полтора часа времени в одном из лучших городов мира.
Мы сомневались идти ли, т.к. все утро лил дождь. Но, Слава небесам, как раз на наш экскурсионный интервал небо стало сухим, но драматично серым, и мы классно провели время. Группа была полная, но всем было комфортно, у Владимира хватило на нас рук и энергии.
Дочка боялась сначала, но в конце сказала, конечно, что это было очень круто! Спасибо Питеру, крышам и Владимиру!
2 сентября 2019
Спасибо огромное Владимиру за экскурсию! Это было... нечто!) Мы с сестрой остались в полном восторге. Для нас правда это оказалось не просто легкой прогулочкой, а полноценным спортивным мероприятием. Но какие эмоции: страх, адреналин, восторг, гордость собой, что это сделали! Владимир конечно прелесть и душка- почти везде водил за руку, помогал, страховал. И фотографировал конечно)) а виды на Невский с крыш прекрасные. Спасибо, ребятам за отлично организованную прогулку по Питерским крышам и всех благ!
1 сентября 2019
Это всего лишь небезопасный проход по нескольким крышам в центре города. Если Вы не уверены в своей физической форме или боитесь высоты, эта экскурсия не для Вас. Очень мало информации о городе, в основном фотосессия для соцсетей на фоне крыш и вида на Невский. Гид Владимир хорошо знает маршрут и страхует всех участников. Но тема информации не продумана совершенно. Просто залезть на крышу, если вам уже больше 18 - это не очень интересно. Интересно было бы что-то полезное и новое услышать о северной столице. Разочарована!
1 сентября 2019
Отличная экскурсия по крышам, час пролетел очень быстро :)
Гид Володя - классный профессионал, большой привет :)
28 августа 2019
Экскурсовод Владимир, хорошая и интересная экскурсия вопрос-ответ,выживаемость 100%, крайний день в Питере завершился на ура
27 августа 2019
Первый опыт в подобного рода экскурсиях и опыт крайне положительный. Владимир показал себя как интересный и надёжный гид,который знает и любит своё дело, за что отдельное огромное спасибо. Помимо отличного вида на центр Петербурга с высоты птичьего полёта, мы получили большое количество интересной информации, которая была подана в формате "вопрос-ответ", что добавило динамичности экскурсии. При следующем визите надеемся повторить этот удивительный опыт.
Ещё 255 отзывов

Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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