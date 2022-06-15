Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области

Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда в выходные очень хочется уехать за город отдохнуть, но не знаешь

4.7
3 отзыва
Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда в выходные очень хочется уехать за город отдохнуть, но не знаешь куда.

Мы решили избавить вас от трудностей выбора и пригласить провести выходные в русской деревне в усадебном комплексе Заречье! Усадьба Заречье – победители национального этапа конкурса дружественных природе фермерских хозяйств, участники Международной выставки-ярмарки "Агрорусь", участники финала специальной номинации "Лучшая пятерка рекреационных проектов регионов".
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Летние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Ближайшие даты:
12
авг
09
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • отдых в глубинке – прогулки на свежем воздухе, общение с домашними животными, мастер-классы и рыбалка;
  • гастрономические впечатления – нас ждут настоящая русская кухня и дегустации;
  • культурно-образовательная программа – прогуляемся по окрестностям Череменецкого озера, посетим действующий мужской Череменецкий монастырь, Графские развалины Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д.Голубково;
  • семейное путешествие – экскурсионная программа этого тура также идеально подойдет для семей с детьми.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, вечер знакомств

17:00 Отправление от станции метро "Московская".

Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.

Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.

Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.

Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.

Ужин из русской печи.

21:00 – 22:00 Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.

Встреча, вечер знакомствВстреча, вечер знакомствВстреча, вечер знакомствВстреча, вечер знакомств
2 день
Мастер-классы, русская баня

8:00 Завтрак.

Мастер-класс по сельхозработам (животноводство, растениеводство, птицеводство).

Сегодня у вас будет уникальная возможность – вы попробуете себя в роли хозяина фермы!

У фермера много забот,а каких именно – узнаете в ходе мастер-класса.

Фотосессия с животными.

14:00 Обед из русской печи.

Русская баня на дровах.

Пока топится баня, для вас будет проведен мастер-класс по вязанию веников.

Ужин из русской печи.

20:00 Мастер-класс по сыроварению, дегустация сыров.

Мастер-классы, русская баняМастер-классы, русская баняМастер-классы, русская баняМастер-классы, русская баня
3 день
Поездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озера

8:00 Завтрак.

Поездка в лес и на рыбалку.

Обед из русской печи

Приобретение продуктов фермы.

15:00 Отъезд из деревни.

Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, посещение действующего мужского Череменецкого монастыря, Графских развалин Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д.Голубково.

20:00 Возвращение в Санкт-Петербург

Поездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озераПоездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озераПоездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озераПоездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озера

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
Размещение Обычные даты Праздничные даты
двухместное 10 500 14 500
одноместное 15 500 20 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостевом доме в двухместных номерах, удобства на этаже
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Мастер-классы
  • Развлекательные программы
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Приобретение продуктов фермы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • С собой взять комплект одежды для посещения леса, рыбалки, работы на ферме.
  • Для посещения бани взять банные тапки, банные полотенца, мочалку, гель для душа, шампунь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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