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Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе — маршрут с учетом ваших пожеланий

Полина
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Полина – ваш гид
Город на Неве и Северную Венецию обязательно стоит увидеть с воды.

С борта персонального катера вам откроются парадные фасады, виды Эрмитажа, Исаакия, Васильевского и других островов, развод мостов, масштабы акватории Невы и атмосфера каналов.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, я наполню его интересными сюжетами и подскажу фото-ракурсы.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На кораблике
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Адмиралтейская
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере

Что вас ожидает

Силуэт Петербурга с воды
Водные артерии считались главными дорогами нашего города: вы сами выберете, по каким из них мы «пройдем».

  • Можно отправиться в плавание по классическому кругу: широкой Фонтанке, тихому и уютному Крюкову каналу, по аристократичной Мойке и «венецианской» Зимней канавке, по Большой Неве.
  • Другой вариант — исследовать многочисленные петербургские острова: Каменный, Елагин, Крестовский, Васильевский и, конечно, Заячий, с которого началась история города.
  • Вы можете погрузиться в литературный Петербург, проплыв мимо домов писателей на Мойке и канале Грибоедова. А еще посмотреть на обновленный остров Новая Голландия или посвятить 1,5 часа Неве на прогулке от Благовещенского моста до Смольного собора.
  • И конечно, по желанию вы полюбуетесь разведением мостов в свете ночных огней!

Узнать и сфотографировать город
Достопримечательности на выбранном маршруте не останутся для вас просто декорациями. Я расскажу об истории и архитектуре Петербурга, об особенностях мостов — «горбатых», висячих, цветных; с грифонами, конями и львами. Кроме того, водная прогулка подарит вам красивейшие локации для фото, а я подскажу выгодные ракурсы.

Организационные детали

  • ВАЖНО: стоимость указана за экскурсию, аренда катера оплачивается отдельно. Средняя стоимость 4500-5500 руб. (зависит от количества человек и класса катера) — я подберу для вас подходящий катер.
  • На катере есть открытая и закрытая зоны + пледы.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, но в таком случае ее надо заказывать минимум за неделю.
  • Прогулка возможна в период навигации (конец апреля — начало ноября).
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Адмиралтейская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство с Петербургом в моей компании сопровождается легендами, яркими сюжетами из истории и современной жизни, красивыми видами и дегустацией питерских вкусностей. А детей ждут интерактивные задания и творческие сюрпризы.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 сентября 2019
Самый лучший день в Петербурге! Полина рассказывает о каждом здании, которое мы проходим, при этом рассказ не воспринимается, как типичная обозрка, это завораживающая сказка о прошлом и настоящем прекрасного города. «Ой, неужели все?!» были слова моей 15-летней дочери. Рекомендую!!!

Полина проводит ещё 1 экскурсию

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С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ. Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.

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Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Петербург особенно красив, если любоваться его стройными особняками, дворцами и мостовыми снизу вверх: от вида города с воды захватывает дух. Прогулка по рекам и каналам с выходом в Неву — словно разворачивающееся полотно кинокартины, где прекрасные кадры сменяются один за другим. Динамичное и эстетичное путешествие по водным артериям Петербурга позволит вам увидеть всё лучшее сразу и останется ярким воспоминанием о Северной столице.

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