Ярослав Т. проводит ещё 6 экскурсий

Этот тур подойдет тем, кто уже посещал парк 🌳 Рускеала и остальные известные объекты вокруг нее, и хотел бы увидеть другие природные красоты Карелии, такие как:
- один из самых больших водопадов Карелии "Белые мосты",
- водопад "Молочный", в нем вода белая, а не коричневая, как в других водопадах,
- водопад Ляскеля у ГЭС
- малоизвестный и труднодоступный водопад "Ворошилка", общая высота которого – 40 метров, но из-за каскадов – этого не ощущается,
- Рускеальские водопады или водопады Ахвенкоски, эти водопады стали известны на всю страну, после выхода фильма "А зори здесь тихие",
- "Долина водопадов" - это каскад из небольших водопадиков, растянутый на несколько сот метров,
- гора Хийденвуори, с вершины которой мы полюбуемся Ладожскими шхерами,
- вечерняя "Рускеала", с ее красочной иллюминацией, которую включают только глубокой осенью и зимой.
Что входит
- аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
- топливо
- работа водителя-гида
Что не входит
- все входные билеты. Действуют льготы.
- пользование дополнительными услугами горного парка Рускеала (обзорная экскурсия, посещение “Подземной Рускеалы” и другие услуги)
- траты на сувенирную и другую продукцию
- ужин в парке Рускеала
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки"
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Т.
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