Ярослав Т. проводит ещё 6 экскурсий

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Малоизвестная Карелия

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Малоизвестная Карелия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 21 000 ₽ за экскурсию

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Малоизвестная Карелия
Малоизвестная Карелия

Этот тур подойдет тем, кто уже посещал парк 🌳 Рускеала и остальные известные объекты вокруг нее, и хотел бы увидеть другие природные красоты Карелии, такие как:

  • один из самых больших водопадов Карелии "Белые мосты",
  • водопад "Молочный", в нем вода белая, а не коричневая, как в других водопадах,
  • водопад Ляскеля у ГЭС
  • малоизвестный и труднодоступный водопад "Ворошилка", общая высота которого – 40 метров, но из-за каскадов – этого не ощущается,
  • Рускеальские водопады или водопады Ахвенкоски, эти водопады стали известны на всю страну, после выхода фильма "А зори здесь тихие",
  • "Долина водопадов" - это каскад из небольших водопадиков, растянутый на несколько сот метров,
  • гора Хийденвуори, с вершины которой мы полюбуемся Ладожскими шхерами,
  • вечерняя "Рускеала", с ее красочной иллюминацией, которую включают только глубокой осенью и зимой.
Что входит
  • аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
  • топливо
  • работа водителя-гида
Что не входит
  • все входные билеты. Действуют льготы.
  • пользование дополнительными услугами горного парка Рускеала (обзорная экскурсия, посещение “Подземной Рускеалы” и другие услуги)
  • траты на сувенирную и другую продукцию
  • ужин в парке Рускеала
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки"
Малоизвестная Карелия
Малоизвестная Карелия
Малоизвестная Карелия
Малоизвестная Карелия
Малоизвестная Карелия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Т.
Ярослав Т.
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