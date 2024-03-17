Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)

Масленичные гулянья в Великом Новгороде

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Приглашаем Вас весело отпраздновать проводы Масленицы в Великом Новгороде! Этот замечательный старинный праздник по-особенному проходит в старинном русском городе.

Вы обязательно посетите знаменитые «Витославлицы», где можно познакомится с обычаями и даже поучаствовать в традиционных масленичных обрядах. Там же будет проходить и сжигание чучела Масленицы.
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Масленичные гулянья в Великом Новгороде (1 день)
Ближайшие даты:
17
мар

Что вас ожидает:

  • Центр Великого Новгорода
  • Музей под открытым небом — Витаславлицы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия «Сказания новгородской земли и масленичные традиции»
Вас ждет занимательный рассказ о знаменитых жителях и их усадьбах. Знакомясь с историей новгородской земли, вы узнаете и о правилах празднования Масленицы и на праздник приедете уже подготовленными.

Проводы Масленицы в Витославлицах

Гостей ждут традиционные масленичные обряды и обычаи, балаганные увеселения, аттракционы, театрализованные действа и шуточные сценки, хороводы и игры с народными коллективами, предсказания настоящего и будущего, деревенские игрища и потехи, мастер-классы по изготовлению масленичной куклы, а также традиционное коллективное изготовление Масленичного чучела.
В финале праздника — торжественное шествие участников и гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела, масленичный костер и сжигание Масленицы.

17.03.2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсия по Новгородскому Кремлю
Что не входит
  • Масленичные гуляния в Витославлицах: взрослый — 450 руб школьный
  • Студенческий
  • Пенсионный — 400 руб семейный (супружеская пара + ребенок, а также многодетные семьи при предъявлении удостоверения) — 850 руб. В стоимость билета входит посещение игр и мастер-классов на территории музея
  • В порядке живой очереди
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)
Завершение: СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: 17.03.2024
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования
  • Дождитесь подтверждение наличия мест
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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