Экскурсия «Сказания новгородской земли и масленичные традиции»

Вас ждет занимательный рассказ о знаменитых жителях и их усадьбах. Знакомясь с историей новгородской земли, вы узнаете и о правилах празднования Масленицы и на праздник приедете уже подготовленными.

Проводы Масленицы в Витославлицах

Гостей ждут традиционные масленичные обряды и обычаи, балаганные увеселения, аттракционы, театрализованные действа и шуточные сценки, хороводы и игры с народными коллективами, предсказания настоящего и будущего, деревенские игрища и потехи, мастер-классы по изготовлению масленичной куклы, а также традиционное коллективное изготовление Масленичного чучела.

В финале праздника — торжественное шествие участников и гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела, масленичный костер и сжигание Масленицы.