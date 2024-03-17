Масленичные гулянья в Великом Новгороде
Приглашаем Вас весело отпраздновать проводы Масленицы в Великом Новгороде! Этот замечательный старинный праздник по-особенному проходит в старинном русском городе.
Вы обязательно посетите знаменитые «Витославлицы», где можно познакомится с обычаями и даже поучаствовать в традиционных масленичных обрядах. Там же будет проходить и сжигание чучела Масленицы.
Вы обязательно посетите знаменитые «Витославлицы», где можно познакомится с обычаями и даже поучаствовать в традиционных масленичных обрядах. Там же будет проходить и сжигание чучела Масленицы.
Ближайшие даты:
17
мар
мар
Что вас ожидает:
- Центр Великого Новгорода
- Музей под открытым небом — Витаславлицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия «Сказания новгородской земли и масленичные традиции»
Вас ждет занимательный рассказ о знаменитых жителях и их усадьбах. Знакомясь с историей новгородской земли, вы узнаете и о правилах празднования Масленицы и на праздник приедете уже подготовленными.
Проводы Масленицы в Витославлицах
Гостей ждут традиционные масленичные обряды и обычаи, балаганные увеселения, аттракционы, театрализованные действа и шуточные сценки, хороводы и игры с народными коллективами, предсказания настоящего и будущего, деревенские игрища и потехи, мастер-классы по изготовлению масленичной куклы, а также традиционное коллективное изготовление Масленичного чучела.
В финале праздника — торжественное шествие участников и гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела, масленичный костер и сжигание Масленицы.
17.03.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия в сопровождении автора
- Транспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсия по Новгородскому Кремлю
- Что не входит
- Масленичные гуляния в Витославлицах: взрослый — 450 руб школьный
- Студенческий
- Пенсионный — 400 руб семейный (супружеская пара + ребенок, а также многодетные семьи при предъявлении удостоверения) — 850 руб. В стоимость билета входит посещение игр и мастер-классов на территории музея
- В порядке живой очереди
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)Завершение: СТ.М. Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: 17.03.2024Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После бронирования
- Дождитесь подтверждение наличия мест
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании