Увлекательная прогулка 👣 по красивым тропам Южного берега Финского залива с давней исследовательницей маяков, редактором журнала «Маячные истории», Анастасией Макаровой. Множество удивительных историй о маяках всего мира, премудростях навигации и устройстве маячных башен.

8 действующих маяков Финского залива, форт Константин, единственный в России Музей 🖼 маячной службы, обед в прекрасном кафе в посёлке Лебяжье, прогулка по форту Красная Горка и берегу залива и вечерний чай у любимого Шепелёвского маяка.

Это прогулочный маршрут на целый день, рассчитанный на то, чтобы вдоволь надышаться морским воздухом и маяками.

Вы узнаете:

Как устроен фонарь маяка и зачем нужен маяк в эпоху GPS;

Кто построил первый на свете маяк в открытом море 🌊 и чем это кончилось;

Как жилось смотрителям в XVIII-XIX веках и зачем они живут на маяках в XXI;

Что такое Лондонская банка и какую деревню сжёг Пётр Первый;

Где проходит морской путь, который древнее Петербурга на столетия.

Едем компанией не больше 18 человек, так что к концу путешествия все успеют перезнакомиться и подружиться.

Расчехляйте инстаграмы, ведь маячные экскурсии 🧭 очень фотогеничны!

ВНИМАНИЕ: Часть точек расположена в погранзоне, поэтому участие возможно только гражданам РФ. Необходимо взять с собой ПАСПОРТ РФ.