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Маяки южного берега Финского залива

4.8
10 отзывов
Смотритель М.
Смотритель М. – Гид из Санкт-Петербурга
Познавательное путешествие на целый день по южному берегу Финского залива.

Вы вдоволь нагуляетесь по чудесным местам Ленинградской области и почувствуете себя фарологами-исследователями — людьми, изучающими маяки.

Чтобы впечатления от поездки были максимально насыщенными, мы дополнили маршрут прогулкой вдоль моря 🌊 до форта Красная Горка с его подземельями и ж/д транспортерами.

Во время путешествия будет возможность подняться на вышку, откуда открываются волшебные виды на море и на маячный городок Шепелевского маяка!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Маяки южного берега Финского залива
Маяки южного берега Финского залива

Что вы увидите

  • 8 действующих маяков Финского залива
  • Форт Константин
  • Единственный в России Музей маячной службы
  • Обед в прекрасном кафе в посёлке Лебяжье
  • Прогулка по форту Красная Горка и берегу залива
  • Вечерний чай у любимого Шепелёвского маяка.
Увлекательная прогулка 👣 по красивым тропам Южного берега Финского залива с давней исследовательницей маяков, редактором журнала «Маячные истории», Анастасией Макаровой. Множество удивительных историй о маяках всего мира, премудростях навигации и устройстве маячных башен.
8 действующих маяков Финского залива, форт Константин, единственный в России Музей 🖼 маячной службы, обед в прекрасном кафе в посёлке Лебяжье, прогулка по форту Красная Горка и берегу залива и вечерний чай у любимого Шепелёвского маяка.
Это прогулочный маршрут на целый день, рассчитанный на то, чтобы вдоволь надышаться морским воздухом и маяками.

Вы узнаете:

  • Как устроен фонарь маяка и зачем нужен маяк в эпоху GPS;
  • Кто построил первый на свете маяк в открытом море 🌊 и чем это кончилось;
  • Как жилось смотрителям в XVIII-XIX веках и зачем они живут на маяках в XXI;
  • Что такое Лондонская банка и какую деревню сжёг Пётр Первый;
  • Где проходит морской путь, который древнее Петербурга на столетия.
  • Едем компанией не больше 18 человек, так что к концу путешествия все успеют перезнакомиться и подружиться.
Расчехляйте инстаграмы, ведь маячные экскурсии 🧭 очень фотогеничны!
ВНИМАНИЕ: Часть точек расположена в погранзоне, поэтому участие возможно только гражданам РФ. Необходимо взять с собой ПАСПОРТ РФ.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • трансфер.
  • билет на форт Константин
  • билет в Музей маячной службы
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 м. Черная речка, ул. Савушкина, 9
Маяки южного берега Финского залива
Маяки южного берега Финского залива
Маяки южного берега Финского залива
Маяки южного берега Финского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Смотритель М.
Смотритель М.
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10 отзывов оставили туристы

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