Что вас ожидает

Заброшенные детские лагеря — как в кино

Здания, в которых когда-то шумели детские голоса, просвечивают среди деревьев Ленинградской области. Мы навестим несколько сохранившихся лагерей: Орленок, Ласточка, Айболит, Экран, Космонавт. Здесь на двухъярусных кроватях брошены подушки, повсюду оставлены стулья, столы, рисунки и детские поделки. На пионерском плакате читается одно слово «… Верны. ». Всё так — эти места верны разрушительной силе времени.

Интересные фото и живописные виды

Мы обсудим, что еще можно делать в покинутых местах. Например, нестандартные фото для ленты на фоне фактур и внутри строений. После поедем в Линдуловскую рощу — это словно сладкая пилюля после знакомства с жутковатыми заброшками. В завершение устроим пикник на берегу Ладожского озера.

Организационные детали