Меняем музеи на заброшки под Петербургом!

Авто-тур по покинутым детским лагерям области для любителей мистики и необычной атмосферы

Вас ждет индустриальный маршрут по Ленинградской области! Вместо парадных зданий — окутанные флером загадочности заброшенные объекты, дивная природа, дух исследований.

Мы проедем по старым детским лагерям, получим дозу адреналина, сделаем яркие фото.

А чтобы отдохнуть от «фильмов ужасов», погуляем по Линдуловской роще и полюбуемся Ладожским озером.
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!
Меняем музеи на заброшки под Петербургом!

Что вас ожидает

Заброшенные детские лагеря — как в кино

Здания, в которых когда-то шумели детские голоса, просвечивают среди деревьев Ленинградской области. Мы навестим несколько сохранившихся лагерей: Орленок, Ласточка, Айболит, Экран, Космонавт. Здесь на двухъярусных кроватях брошены подушки, повсюду оставлены стулья, столы, рисунки и детские поделки. На пионерском плакате читается одно слово «… Верны. ». Всё так — эти места верны разрушительной силе времени.

Интересные фото и живописные виды

Мы обсудим, что еще можно делать в покинутых местах. Например, нестандартные фото для ленты на фоне фактур и внутри строений. После поедем в Линдуловскую рощу — это словно сладкая пилюля после знакомства с жутковатыми заброшками. В завершение устроим пикник на берегу Ладожского озера.

Организационные детали

  • Транспорт и пикник включены в стоимость
  • Необходимы удобные обувь и одежда
  • После экскурсии я отвезу вас в удобное вам место в Петербурге

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у станции метро "Василеостровская"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
Привет! Меня зовут Настя, и я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
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