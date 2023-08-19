Экскурсия на метеоре: быстрый переезд из Кронштадта в Санкт-Петербург
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Что вас ожидает:
- Нева
- Финский Залив
- Кронштадт
- Морской собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Трансфер на скоростном метеоре — самый быстрый способ добраться из Кронштадта в Санкт-Петербург! После прогулки по городу морской славы всего за один час вы сможете добраться от причала «Остров Фортов» или «Зимняя пристань» в Кронштадте до сердца Северной столицы.
Важно знать!:
- Для детей до 3 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Продолжительность программы может быть изменена в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
- В рамках трансфера возможна замена судна на другое соответствующего класса.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт туда и обратно
- Что не входит
- Личные расходы
- Экскурсии а Кронштадте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Кронштадт, Цитадельское ш. , 14Завершение: Дворцовая наб. , д. 36
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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