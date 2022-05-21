21 мая в 13:00 на Большом каскаде в Нижнем парке состоится Весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет
21 мая в 13:00 на Большом каскаде в Нижнем парке состоится Весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет летний сезон в ГМЗ «Петергоф».
В этом году праздник будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого. Трансфер на метеоре — самый быстрый и приятный способ добраться до Петергофа.
Всего за 45 минут вы с комфортом и без задержек доберетесь до парка с фонтанами в обход автомобильных пробок прямо из центра Петербурга.
В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива.
Если вы выберете автобус или электричку, вам придется отправиться не в такие приятные для прогулок районы, и поездка будет не настолько быстрой и комфортной.
А на метеоре мы будем рады угостить вас чашечкой горячего чая.
В этом году праздник будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого. Трансфер на метеоре — самый быстрый и приятный способ добраться до Петергофа.
Всего за 45 минут вы с комфортом и без задержек доберетесь до парка с фонтанами в обход автомобильных пробок прямо из центра Петербурга.
В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива.
Если вы выберете автобус или электричку, вам придется отправиться не в такие приятные для прогулок районы, и поездка будет не настолько быстрой и комфортной.
А на метеоре мы будем рады угостить вас чашечкой горячего чая.
Что вас ожидает 🤩
- Нева
- Финский залив
- Петергоф
Билет на быстроходное судно "Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника "Петергоф" или иных мест.
Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте "Время отъезда".
Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка "задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Билет на метеор не включает экскурсию или билеты в музеи и парки. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.
Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на «Метеор» по выбранному маршруту
- Горячий чай на борту (если покажете ваучер кассиру на причале)
- Что не входит
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Услуги гида
- Входной билет в парк
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адмиралтейская наб. , д. 2Завершение: причал Нижнего Парка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно каждые полчаса. Доступность мест смотрите ниже.Экскурсия длится около 45 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации
- Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Укажите желаемое время обратного отправления в пункте «Время отъезда» (туда-обратно)
- На территории Нижнего парка Петергофа могут не приниматься к оплате банковские карты
- При посадке на борт необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
- Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
- Билет на «Метеор» в Петергоф не включает экскурсию или билеты в музеи и парки
- Попасть в парк Петродворца вы можете самостоятельно, купив билеты на причале
- Эту экскурсию можно полностью оплатить на причале
- Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне — забронируйте её у нас на сайте
- На борту работает бар с пивом и безалкогольными напитками и снэками
- Придите на причал за 1 час до отправления теплохода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно каждые полчаса. Доступность мест смотрите ниже.
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