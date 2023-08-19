Метеор в Кронштадт

Групповая экскурсия на метеоре: путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт

Описание
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Метеор в Кронштадт
Метеор в Кронштадт
Метеор в Кронштадт
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
21
авг
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Что вас ожидает:

  • Нева
  • Финский Залив
  • Кронштадт
  • Морской собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Трансфер на скоростных судах «Метеор» в Кронштадт — самый быстрый способ добраться до города морской славы! Всего за один час вы проделаете путь из центра Санкт-Петербурга до причала «Остров фортов» в Кронштадте. Воспользуйтесь уникальной возможностью осмотреть новый туристический объект — музейно-исторический парк «Остров фортов» и насладиться видами достопримечательностей центральной части Кронштадта в одной поездке.

Важно знать:

  • Для детей до 3 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Продолжительность программы может быть изменена в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
  • В рамках трансфера возможна замена судна на другое соответствующего класса.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт туда и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсии а Кронштадте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая наб. , д. 36
Завершение: г. Кронштадт, Цитадельское ш. , 14
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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