Стрелка Васильевского острова на востоке и Гавань на западе острова, хорошо известны петербуржцам и гостям города. Но мало кто знает, какие удивительные истории 📖 живут между этими популярными туристическими точками.

Отправимся на прогулку 👣 по границе Петербурга ХIХ века.