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Между Стрелкой и Гаванью (18 линия ВО и Большой проспект ВО)

Марина Б.
Марина Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Между Стрелкой и Гаванью (18 линия ВО и Большой проспект ВО)
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 600 ₽ за человека

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Между Стрелкой и Гаванью (18 линия ВО и Большой проспект ВО)
Между Стрелкой и Гаванью (18 линия ВО и Большой проспект ВО)

Что вы увидите

  • Здание музея-института семьи Рерихов
  • Офицерское собрание и госпиталь Финляндского лейб-гвардейского полка
  • здания полицейской и пожарной части
  • дом
  • где располагалась мозаичная мастерская Фроловых
  • украшавших мозаикой Спас-на-Крови
  • дом в стиле модерн
  • где жил художник К. С. Петров-Водкин
Стрелка Васильевского острова на востоке и Гавань на западе острова, хорошо известны петербуржцам и гостям города. Но мало кто знает, какие удивительные истории 📖 живут между этими популярными туристическими точками.
Отправимся на прогулку 👣 по границе Петербурга ХIХ века.
  • Встречаемся у Большой Невы на углу 18 линии и набережной лейтенанта Шмидта, рассматриваем дом, построенный по образцовому проекту Ж. Б. Леблона и говорим о его владельцах;
  • двигаясь по 18 линии, осматриваем дом в стиле модерн, в котором жил художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин и узнаем, как в его творчестве отражались события личной жизни. Заходим в парадную, где сохранились витражи;
  • знакомимся с историей Финляндского лейб-гвардейского полка, его подвигами и небесным покровителем гвардейцев Спиридоном Тримифутским;
  • рассматриваем общественные здания, построенные на границе Смоленского поля Городским ведомством в 80-е годы Х1Х века - полицейское управление и пожарную часть с высокой пожарной каланчой и обсуждаем организацию пожарного дела в то время;
  • во дворе-колодце находим следы мозаичной мастерской династии художников-мозаичистов Фроловых, украшавших Исаакиевский собор, Спас-на-крови, мавзолей В. И. Ленина, московские станции метро 🚇 «Маяковская», «Новокузнецкая», Морской Собор в Кронштадте и многие другие архитектурные объекты;
  • расстаемся друзьями на углу 22 и 23 линии Васильевского острова, откуда рукой подать до Севкабель Порта.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 18 линия ВО, д. 1
Место завершения
🏁 Большой проспект ВО, д.77
Между Стрелкой и Гаванью (18 линия ВО и Большой проспект ВО)
Между Стрелкой и Гаванью (18 линия ВО и Большой проспект ВО)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Б.
Марина Б.
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