Офицерское собрание и госпиталь Финляндского лейб-гвардейского полка
здания полицейской и пожарной части
дом
где располагалась мозаичная мастерская Фроловых
украшавших мозаикой Спас-на-Крови
дом в стиле модерн
где жил художник К. С. Петров-Водкин
Стрелка Васильевского острова на востоке и Гавань на западе острова, хорошо известны петербуржцам и гостям города. Но мало кто знает, какие удивительные истории 📖 живут между этими популярными туристическими точками.
Отправимся на прогулку 👣 по границе Петербурга ХIХ века.
Встречаемся у Большой Невы на углу 18 линии и набережной лейтенанта Шмидта, рассматриваем дом, построенный по образцовому проекту Ж. Б. Леблона и говорим о его владельцах;
двигаясь по 18 линии, осматриваем дом в стиле модерн, в котором жил художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин и узнаем, как в его творчестве отражались события личной жизни. Заходим в парадную, где сохранились витражи;
знакомимся с историей Финляндского лейб-гвардейского полка, его подвигами и небесным покровителем гвардейцев Спиридоном Тримифутским;
рассматриваем общественные здания, построенные на границе Смоленского поля Городским ведомством в 80-е годы Х1Х века - полицейское управление и пожарную часть с высокой пожарной каланчой и обсуждаем организацию пожарного дела в то время;
во дворе-колодце находим следы мозаичной мастерской династии художников-мозаичистов Фроловых, украшавших Исаакиевский собор, Спас-на-крови, мавзолей В. И. Ленина, московские станции метро 🚇 «Маяковская», «Новокузнецкая», Морской Собор в Кронштадте и многие другие архитектурные объекты;
расстаемся друзьями на углу 22 и 23 линии Васильевского острова, откуда рукой подать до Севкабель Порта.
Что входит
услуги гида
Начало
🚩 18 линия ВО, д. 1
Место завершения
🏁 Большой проспект ВО, д.77
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.