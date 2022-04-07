Мифы и легенды города

Мифы и легенды города
Мифы и легенды города
Мифы и легенды города
Мифы и легенды города

Что вас ожидает 🤩

  • Михайловский замок
  • Аничков Мост
  • Сфинкс на Университетской набережной,Смольный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Санкт-Петербурга, культурная столица России, не зря служит музой для художников, писателей, музыкантов и поэтов. Сложно представить другой город, который содержит столько загадок, легенд и мифов.

Мы приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая приоткроет перед вами завесу тайн Петербурга. В сопровождении опытного гида вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Питера, каждая из которых овеяна мистических флером, узнаете городские легенды и будоражащие воображение слухи.

Вас ждет множество загадочных фактов из жизни царей и цариц Российской Империи, многие из которых не разгаданы историками и до сих пор. Вы узнаете, где обязательно нужно загадать желание, чтобы оно сбылось и какие ритуалы с этим связано.

Возможно, эта экскурсия поможет вам разгадать пару загадок Санкт-Петербурга. А может, подарит еще несколько новых?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Посещение Смольного собора
Когда и сколько длится
Когда: По вторникам и воскресеньям. в 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

По вторникам и воскресеньям. в 13:00, 16:00

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