Санкт-Петербурга, культурная столица России, не зря служит музой для художников, писателей, музыкантов и поэтов. Сложно представить другой город, который содержит столько загадок, легенд и мифов.

Мы приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая приоткроет перед вами завесу тайн Петербурга. В сопровождении опытного гида вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Питера, каждая из которых овеяна мистических флером, узнаете городские легенды и будоражащие воображение слухи.

Вас ждет множество загадочных фактов из жизни царей и цариц Российской Империи, многие из которых не разгаданы историками и до сих пор. Вы узнаете, где обязательно нужно загадать желание, чтобы оно сбылось и какие ритуалы с этим связано.

Возможно, эта экскурсия поможет вам разгадать пару загадок Санкт-Петербурга. А может, подарит еще несколько новых?