Санкт-Петербург – загадочный город 🏙️, который хранит свои тайны уже более трех сотен лет. Некоторые из них были разгаданы, а другие до сих пор остаются неизведанными.

Вы увидите:

Михайловский замок 🏰 (остановка)

Зимний дворец

Сфинксы (остановка)

Ансамбль Смольного монастыря

Чижик-пыжик (остановка)

Важная информация: