Что вы увидите
- Михайловский замок
- Зимний дворец
- Сфинксы
- Ансамбль Смольного монастыря
- Чижик-пыжик
Санкт-Петербург – загадочный город 🏙️, который хранит свои тайны уже более трех сотен лет. Некоторые из них были разгаданы, а другие до сих пор остаются неизведанными.
Вы увидите:
- Михайловский замок 🏰 (остановка)
- Зимний дворец
- Сфинксы (остановка)
- Ансамбль Смольного монастыря
- Чижик-пыжик (остановка)
Важная информация:
- В автобусе 🚌 – рассказ экскурсовода
- На остановках – также рассказ + свободное время для фото
- Каждая остановка – около 10 минут.
Что входит
- Услуги гида
- Туристический автобус
Что не входит
- Личные расходы (еда. напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Невский пр., 87/2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
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