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Мифы и легенды Петербурга

4.3
44 отзыва
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Вы познакомитесь со скрытой жизнью памятников, дворцов, музеев.

Петербург предстанет перед Вами «без мундира», Вы не только ужаснетесь знаменитым петербургским тайнам, но и посмеетесь над забавными городскими байками и улыбнетесь курьезным историям из городского фольклора.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Летняя
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Мифы и легенды Петербурга

Что вы увидите

  • Михайловский замок
  • Зимний дворец
  • Сфинксы
  • Ансамбль Смольного монастыря
  • Чижик-пыжик
Санкт-Петербург – загадочный город 🏙️, который хранит свои тайны уже более трех сотен лет. Некоторые из них были разгаданы, а другие до сих пор остаются неизведанными.

Вы увидите:

  • Михайловский замок 🏰 (остановка)
  • Зимний дворец
  • Сфинксы (остановка)
  • Ансамбль Смольного монастыря
  • Чижик-пыжик (остановка)

Важная информация:

  • В автобусе 🚌 – рассказ экскурсовода
  • На остановках – также рассказ + свободное время для фото
  • Каждая остановка – около 10 минут.
Что входит
  • Услуги гида
  • Туристический автобус
Что не входит
  • Личные расходы (еда. напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Невский пр., 87/2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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44 отзыва оставили туристы

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