Что вас ожидает

Михайловский замок изнутри

Вы расшифруете необычную планировку Михайловского замка, органично сочетающего прямоугольные, овальные и круглые помещения. Я расскажу, какие тайные ходы в нем есть и какие известные люди принимали участие в его проектировании. Покажу парадные залы, опочивальню и тронную Марии Федоровны. А также картину, где вместе с императором Павлом I изображен его убийца. А еще вы увидите скульптуры из Летнего сада и узнаете, как они попали в замок.

Путешествие сквозь столетия

Михайловский замок — одно из самых загадочных мест Северной столицы. Вы услышите о трагических событиях 11 марта 1801 года, о связанном с ними заговоре и о сбывшемся предсказании Ксении Петербургской. Раскроете, почему у замка несколько названий и кого до сих пор боятся прохожие. Кроме того, мы поговорим о традициях и нравах Николаевского инженерного училища — блестящего учебного заведения, разместившегося в стенах замка.

Организационные детали

Входные билеты в Михайловский замок не включены в стоимость: 450 р. с человека, дети до 16 лет бесплатно.