Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды

Посетить роскошную резиденцию Павла I и раскрыть историю его убийства

Михайловский замок известен таинственным прошлым.

Мы поговорим о том, почему Павел I так торопился его построить, при каких обстоятельствах он был в нем убит, как после этого замок пришел в запустение и как началось его возрождение.

Погуляем по парадным залам, тронным и опочивальням, полюбуемся старинными картинами и скульптурами.
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды
Михайловский замок: тайны, заговоры и легенды

Что вас ожидает

Михайловский замок изнутри

Вы расшифруете необычную планировку Михайловского замка, органично сочетающего прямоугольные, овальные и круглые помещения. Я расскажу, какие тайные ходы в нем есть и какие известные люди принимали участие в его проектировании. Покажу парадные залы, опочивальню и тронную Марии Федоровны. А также картину, где вместе с императором Павлом I изображен его убийца. А еще вы увидите скульптуры из Летнего сада и узнаете, как они попали в замок.

Путешествие сквозь столетия

Михайловский замок — одно из самых загадочных мест Северной столицы. Вы услышите о трагических событиях 11 марта 1801 года, о связанном с ними заговоре и о сбывшемся предсказании Ксении Петербургской. Раскроете, почему у замка несколько названий и кого до сих пор боятся прохожие. Кроме того, мы поговорим о традициях и нравах Николаевского инженерного училища — блестящего учебного заведения, разместившегося в стенах замка.

Организационные детали

Входные билеты в Михайловский замок не включены в стоимость: 450 р. с человека, дети до 16 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
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