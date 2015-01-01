6 отзывов оставили туристы

Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга

Петербург с самого своего основания считался городом загадочным, овеянным мрачными легендами и тайнами.



Практически на каждой центральной улице в разное время происходили несчастные случаи или убийства, так что неудивительно, что во многих домах и дворцах теперь обитают привидения.



Предлагаю вам погрузиться в атмосферу мистики и узнать о самых загадочных страницах петербургской истории 📖 на прогулке 👣 по альтернативному Петербургу.