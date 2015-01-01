6 отзывов оставили туристы

4.3
6 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург с самого своего основания считался городом загадочным, овеянным мрачными легендами и тайнами.

Практически на каждой центральной улице в разное время происходили несчастные случаи или убийства, так что неудивительно, что во многих домах и дворцах теперь обитают привидения.

Предлагаю вам погрузиться в атмосферу мистики и узнать о самых загадочных страницах петербургской истории 📖 на прогулке 👣 по альтернативному Петербургу.
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  • 👥Групповая
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧘На выходные
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 810 ₽ за человека

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Мистика Петербурга
Мистика Петербурга
У всякого мегаполиса существует собственное мифическое прошлое. И Петербург не исключение.
Про него не зря ходят слухи, что он «возведен на костях» и он не даром является самым таинственным в мире.

Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:

  • О духах и тенях Петропавловской крепости и Юсуповского дворца;
  • Какие легенды связанны с памятником Петру 1;
  • Вам предстоит познакомиться с мистическими персонажами: грифонами и древнейшими египетскими сфинксами;
  • Попробуем проникнуть в таинственную лабораторию Пеля, побываем в Аптеке Пеля, узнаем про бермудский треугольник и о самых плохих зонах Петербурга;
  • Мы откроем тайну: почему в тюрьме "Кресты" 999 камер, а не 1000 как планировалось изначально;
  • Зайдем в легендарную Ротонду, где вам расскажут много легенд связанных с этим мистическим местом(дополнительно по желанию +50 руб)
  • Услышите тайну Литейного моста, и кроме того, в каком месте располагается самый жестокий валун Атакан
  • Вы побываете у самого мрачного места - Михайловского замка, определите тайну цифр в жизни Павла 1, узнаете про масонство и многое другое;
  • Кроме того, вы услышите о наиболее популярных мостах и мостиках Петербурга и посетите место, где можно увидеть сразу семь мостов.
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • посещение Ротонды - 50 р.
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Лиговский пр
Мистика Петербурга
Мистика Петербурга
Мистика Петербурга
Мистика Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина
Екатерина
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6 отзывов оставили туристы

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