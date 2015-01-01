6 отзывов оставили туристы

У всякого мегаполиса существует собственное мифическое прошлое. И Петербург не исключение.
Про него не зря ходят слухи, что он «возведен на костях» и он не даром является самым таинственным в мире.
Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:
- О духах и тенях Петропавловской крепости и Юсуповского дворца;
- Какие легенды связанны с памятником Петру 1;
- Вам предстоит познакомиться с мистическими персонажами: грифонами и древнейшими египетскими сфинксами;
- Попробуем проникнуть в таинственную лабораторию Пеля, побываем в Аптеке Пеля, узнаем про бермудский треугольник и о самых плохих зонах Петербурга;
- Мы откроем тайну: почему в тюрьме "Кресты" 999 камер, а не 1000 как планировалось изначально;
- Зайдем в легендарную Ротонду, где вам расскажут много легенд связанных с этим мистическим местом(дополнительно по желанию +50 руб)
- Услышите тайну Литейного моста, и кроме того, в каком месте располагается самый жестокий валун Атакан
- Вы побываете у самого мрачного места - Михайловского замка, определите тайну цифр в жизни Павла 1, узнаете про масонство и многое другое;
- Кроме того, вы услышите о наиболее популярных мостах и мостиках Петербурга и посетите место, где можно увидеть сразу семь мостов.
Что не входит
- посещение Ротонды - 50 р.
- личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Лиговский пр
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина
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