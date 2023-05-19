Что вас ждет

Первые оранжереи появились в XVIII в. и выращивали в них исключительно медицинские растения. Теплолюбивые тропические растения появились здесь намного позднее. Коллекции растений росли. К 1795 г. было построено уже 20 культивационных помещений.

Для субтропического климата характерно наличие жаркого сухого лета и прохладной влажной зимы. Субтропический пояс представлен на всех континентах, кроме Антарктиды. Это наиболее подходящий климат для человека.

Субтропическая оранжерея шатрового типа является «визитной карточкой» Сада.

Оранжереи, которые мы посетим:

хвойные и папоротники,

хвойные, камелии, цитрусы,

растения Средиземноморья и Южной Африки,

субтропические растения Северной и Южной Америки,

субтропические растения Юго-Восточной Азии,

растения Австралии и Новой Зеландии,

вересковые оранжереи.

Важно знать:

Оранжереи Вт–Вс 11:00–16:30, понедельник – выходной. Билеты: взрослый – 500 р., льготный (по вторникам и четвергам) – 350 р.

В стоимость экскурсии включено:

входной билет,

экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.