Многогранные субтропики: прогулка по оранжереям Ботанического сада

Многогранные субтропики

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Мы отправимся в кругосветное путешествие, познакомимся с растениями Средиземноморья, Америки, Австралии и Южной Африки.

Увидим один из самых холодостойких бананов, насекомоядные растения и деревья, на которых растут «ёршики для чистки бутылок».

Узнаем, какое дерево считается самым высоким на планете и на каком растении можно увидеть руку Будды.
Многогранные субтропики: прогулка по оранжереям Ботанического сада
Многогранные субтропики: прогулка по оранжереям Ботанического сада
Многогранные субтропики: прогулка по оранжереям Ботанического сада
Многогранные субтропики: прогулка по оранжереям Ботанического сада
Многогранные субтропики: прогулка по оранжереям Ботанического сада
Ближайшие даты:
19
мая
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Описание

Что вас ждет

Первые оранжереи появились в XVIII в. и выращивали в них исключительно медицинские растения. Теплолюбивые тропические растения появились здесь намного позднее. Коллекции растений росли. К 1795 г. было построено уже 20 культивационных помещений.
Для субтропического климата характерно наличие жаркого сухого лета и прохладной влажной зимы. Субтропический пояс представлен на всех континентах, кроме Антарктиды. Это наиболее подходящий климат для человека.
Субтропическая оранжерея шатрового типа является «визитной карточкой» Сада.

Оранжереи, которые мы посетим:

  • хвойные и папоротники,
  • хвойные, камелии, цитрусы,
  • растения Средиземноморья и Южной Африки,
  • субтропические растения Северной и Южной Америки,
  • субтропические растения Юго-Восточной Азии,
  • растения Австралии и Новой Зеландии,
  • вересковые оранжереи.

Важно знать:

Оранжереи Вт–Вс 11:00–16:30, понедельник – выходной. Билеты: взрослый – 500 р., льготный (по вторникам и четвергам) – 350 р.

В стоимость экскурсии включено:

  • входной билет,
  • экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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