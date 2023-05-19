Многогранные субтропики
Мы отправимся в кругосветное путешествие, познакомимся с растениями Средиземноморья, Америки, Австралии и Южной Африки.
Увидим один из самых холодостойких бананов, насекомоядные растения и деревья, на которых растут «ёршики для чистки бутылок».
Узнаем, какое дерево считается самым высоким на планете и на каком растении можно увидеть руку Будды.
Увидим один из самых холодостойких бананов, насекомоядные растения и деревья, на которых растут «ёршики для чистки бутылок».
Узнаем, какое дерево считается самым высоким на планете и на каком растении можно увидеть руку Будды.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет
Первые оранжереи появились в XVIII в. и выращивали в них исключительно медицинские растения. Теплолюбивые тропические растения появились здесь намного позднее. Коллекции растений росли. К 1795 г. было построено уже 20 культивационных помещений.
Для субтропического климата характерно наличие жаркого сухого лета и прохладной влажной зимы. Субтропический пояс представлен на всех континентах, кроме Антарктиды. Это наиболее подходящий климат для человека.
Субтропическая оранжерея шатрового типа является «визитной карточкой» Сада.
Оранжереи, которые мы посетим:
- хвойные и папоротники,
- хвойные, камелии, цитрусы,
- растения Средиземноморья и Южной Африки,
- субтропические растения Северной и Южной Америки,
- субтропические растения Юго-Восточной Азии,
- растения Австралии и Новой Зеландии,
- вересковые оранжереи.
Важно знать:
Оранжереи Вт–Вс 11:00–16:30, понедельник – выходной. Билеты: взрослый – 500 р., льготный (по вторникам и четвергам) – 350 р.
В стоимость экскурсии включено:
- входной билет,
- экскурсия.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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