Петроградская сторона - настоящий заповедник петербургского модерна. Она начала застраиваться огромными доходными домами в начале 20 века. В этот период наибольшую популярность обрел архитектурный стиль модерн. И именно на Петроградской стороне мы увидим одни из лучших образцов домов, построенных в этом стиле. На их примере я расскажу о его особенностях и характерных чертах. Мы пройдем по Александровскому парку и Каменоостровскому проспекту. Проследим развитие этого архитектурного направления, увидим изменения, которые в нем происходили.

Начнем нашу прогулку 👣 от станции метро 🚇 "Горьковская", увидим самые яркие постройки в стиле модерн, такие как особняк М. Кшесинской и Соборную мечеть. Далее пройдем по Каменоостровскому проспекту и рассмотрим ансамбль Австрийской площади, выполненный в этом стиле. Делее зайдем в открытый двор дома "трех Бенуа", поговорим о влиянии классицизма на новый стиль. Выйдем на площадь Льва Толстого, где рассмотрим знаменитый "Дом с башнями", напоминающий средневековый замок 🏰. Завершится наша экскурсия ⛳ у "дома с совами", своим видом напоминающего огромную скалу, с пещерами горного тролля.