  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Модерн на Петроградской стороне

Диана
Диана – Гид из Санкт-Петербурга
Модерн на Петроградской стороне
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Модерн на Петроградской стороне
Модерн на Петроградской стороне

Что вы увидите

  • Мы увидим одни из лучших образцов стиля модерн Петроградской стороны: особняк М. Кшесинской
  • Соборную мечеть
  • "Дом с башнями"
  • "Дом с совами"
  • "Дом трех Бенуа" и ансамбль Австрийской площади.
Петроградская сторона - настоящий заповедник петербургского модерна. Она начала застраиваться огромными доходными домами в начале 20 века. В этот период наибольшую популярность обрел архитектурный стиль модерн. И именно на Петроградской стороне мы увидим одни из лучших образцов домов, построенных в этом стиле. На их примере я расскажу о его особенностях и характерных чертах. Мы пройдем по Александровскому парку и Каменоостровскому проспекту. Проследим развитие этого архитектурного направления, увидим изменения, которые в нем происходили.
Начнем нашу прогулку 👣 от станции метро 🚇 "Горьковская", увидим самые яркие постройки в стиле модерн, такие как особняк М. Кшесинской и Соборную мечеть. Далее пройдем по Каменоостровскому проспекту и рассмотрим ансамбль Австрийской площади, выполненный в этом стиле. Делее зайдем в открытый двор дома "трех Бенуа", поговорим о влиянии классицизма на новый стиль. Выйдем на площадь Льва Толстого, где рассмотрим знаменитый "Дом с башнями", напоминающий средневековый замок 🏰. Завершится наша экскурсия ⛳ у "дома с совами", своим видом напоминающего огромную скалу, с пещерами горного тролля.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 На выходе из станции метро "Горьковская"
Место завершения
🏁 Стрельнинская ул., д. 1
Модерн на Петроградской стороне
Модерн на Петроградской стороне
Модерн на Петроградской стороне
Модерн на Петроградской стороне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Диана
Диана
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Диана проводит ещё 2 экскурсии

"По улице Пестеля"
300
1 час
"По улице Пестеля"
"Особняки и дачи Каменного острова"
400
2 часа
"Особняки и дачи Каменного острова"

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва