Свято-Троицкий Александра Свирского православный мужской монастырьМонастырь расположен в 21 км от города Лодейное Поле. Является памятником архитектуры. Монастырь основан св. Александром Свирским в конце XV века в малолюдном лесном Олонецком крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов, чуди. Ещё при жизни основателя обитель складывалась как два связанных друг с другом, но независимо расположенных комплекса: Троицкая часть с братскими кельями и Преображенская — с кладбищем.

Части связывает дорога, идущая по берегу Рощинского озера. Небольшая каменная Покровская церковь ⛪ с трапезной в Троицкой части — наиболее древнее строение обители. Она была построена при участии самого Александра Свирского в 1533 году на пожертвования царя Василия III. С середины XVII века к монастырю был приписан Введено-Оятский монастырь. В годы советской власти обитель использовали под Свирьлаг, детский и инвалидный дома. Некоторое время в монастыре располагался техникум, а в Троицком комплексе находилась психиатрическая больница. Монастырь возрожден в 1997 году. Введено-Оятский православный женский монастырь Расположен на берегу реки Оять на востоке Ленинградской области. Точная дата основания неизвестна, предположительно не позднее рубежа XIV-XV веков. Первые сведения о нём содержатся в житии святого Александра Свирского, написанного его учеником Иродионом. В монастыре упокоены родители святого — крестьяне Стефан и Васса.

Первоначально в монастыре жили и монахи, и монахини, позже монастырь стал мужским. В период шведского вторжения обитель была разорена, её возродили к середине XVII века. До 1764 года была приписной к Александро-Свирскому монастырю. После Смутного времени монастырь имел два храма — холодный Введенский с приделом апостолов Петра и Павла и теплый Богоявленский с трапезной, колокольню с шестью колоколами, братские кельи по периметру, деревянную ограду со Святыми вратами, колодец и хозяйственные постройки. С XVII века существовала монастырская мельница на речке Чегле. В современном виде каменный монастырский комплекс сформировался в первой половине XIX века.

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