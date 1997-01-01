Эклектика
Эклектика – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаем познакомиться с монастырями Приладожья: Свято-Троицким Александра Свирского и Введено-Оятским женским монастырем.

Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь расположен на берегу живописного Рощинского озера.

В монастыре хранятся нетленные чудотворные мощи Святого Александра Свирского.

Вы осмотрите уникальные фрески собора, возраст которых — более 300 лет.

При осмотре Введено-Оятского женского монастыря — посетите чудотворный источник.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 875 ₽ за человека

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Монастыри Приладожья
Монастыри Приладожья

Что вы увидите

  • Свято-Троицкий Александра Свирского православный мужской монастырь
  • Введено-Оятский православный женский монастырь
Свято-Троицкий Александра Свирского православный мужской монастырьМонастырь расположен в 21 км от города Лодейное Поле. Является памятником архитектуры. Монастырь основан св. Александром Свирским в конце XV века в малолюдном лесном Олонецком крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов, чуди. Ещё при жизни основателя обитель складывалась как два связанных друг с другом, но независимо расположенных комплекса: Троицкая часть с братскими кельями и Преображенская — с кладбищем.
Части связывает дорога, идущая по берегу Рощинского озера. Небольшая каменная Покровская церковь ⛪ с трапезной в Троицкой части — наиболее древнее строение обители. Она была построена при участии самого Александра Свирского в 1533 году на пожертвования царя Василия III. С середины XVII века к монастырю был приписан Введено-Оятский монастырь. В годы советской власти обитель использовали под Свирьлаг, детский и инвалидный дома. Некоторое время в монастыре располагался техникум, а в Троицком комплексе находилась психиатрическая больница. Монастырь возрожден в 1997 году. Введено-Оятский православный женский монастырь Расположен на берегу реки Оять на востоке Ленинградской области. Точная дата основания неизвестна, предположительно не позднее рубежа XIV-XV веков. Первые сведения о нём содержатся в житии святого Александра Свирского, написанного его учеником Иродионом. В монастыре упокоены родители святого — крестьяне Стефан и Васса.
Первоначально в монастыре жили и монахи, и монахини, позже монастырь стал мужским. В период шведского вторжения обитель была разорена, её возродили к середине XVII века. До 1764 года была приписной к Александро-Свирскому монастырю. После Смутного времени монастырь имел два храма — холодный Введенский с приделом апостолов Петра и Павла и теплый Богоявленский с трапезной, колокольню с шестью колоколами, братские кельи по периметру, деревянную ограду со Святыми вратами, колодец и хозяйственные постройки. С XVII века существовала монастырская мельница на речке Чегле. В современном виде каменный монастырский комплекс сформировался в первой половине XIX века.

Важно знать:

  • Рекомендуем вам надеть удобную одежду и обувь, по погоде.
  • Необходимы платок и юбка. Не допускаются мужчины в шортах.
  • Не забывайте с собой паспорт и льготные документы.
  • Время возвращения зависит от дорожной ситуации, автобус может прибыть позже более чем на 1 час.
Что входит
  • Рассказ сертифицированного гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Что не входит
  • Приобретение продукции монастырей, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., 35
Монастыри Приладожья
Монастыри Приладожья
Монастыри Приладожья
Монастыри Приладожья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эклектика
Эклектика
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