Санкт-Петербург неразрывно связан с именем Александра Невского. Но новгородский князь Александр не носил этого почётного звания с рождения. Он получил это имя после событий произошедших в августе 1240 года.
Наш мото-тур к историческому месту впадения реки Ижоры в Неву, где князь Александр разбил превосходящее по численности шведское войско и после этого приобрёл звание Невский — имя, которое знает весь мир.
Наш мото-тур к историческому месту впадения реки Ижоры в Неву, где князь Александр разбил превосходящее по численности шведское войско и после этого приобрёл звание Невский — имя, которое знает весь мир.
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Что вас ожидает:
- Александро-Невская лавра
- Мосты и набережные Невы
- Храм Александра Невского
- Памятники Александру Невскому в городе и на месте событий
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самый длинный разводной мост
Мы встретимся с вами на Площади Александра Невского, напротив Алесандро-Невской лавры у памятнику Александру Невскому. Начало нашего маршрута будет пролегать по самому длинному разводному мосту Города на берегах Невы — мосту Александра Невского.
По набережным
Мы прокатимся с ветерком по набережным до современнейшего архитектурного сооружения — Обуховского (Вантового) моста, сделав по пути две остановки. На месте легендарной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963-м году и для фотографирования. Пересечём по нему красавицу Неву, любуясь видами с высоты птичьего полета. И, проехав мимо самого крупного жилого небоскрёба Северной столицы, носящего имя «Александр Невский», продолжим наше увлекательнейшее путешествие. Ещё ~15-20 минут в пути и мы у цели.
Умиротворяющая атмосфера здешних мест не оставит вас равнодушными. Здесь вы отдохнёте душой и телом, вдохнув неповторимый влажный воздух, который присущ Граду Петра.
Храм Александра Невского
Вы сможете посетить храм Александра Невского, побывать в церковной лавке, где можно перекусить и отведать освящённые напитки, приобрести сувениры на память. Мы сделаем для вас незабываемые фото на фоне памятника Александру Невскому и разлива реки Ижоры и Невы.
На обратном пути следования мы заедем в эксклюзивное место, расположенное под Вантовым мостом и сделаем несколько колоритных кадров.
По самому длинному проспекту Санкт-Петербурга
Мы проедем по самому длинному проспекту Санкт-Петербурга — Обуховской обороны. Именно здесь происходили события более вековой давности, которые дали начало новой эпохи в развитии нашей страны. Но это уже другая история, к которой, тем не менее мы слегка прикоснёмся.
А ещё мы увидим разводные мосты Северной Венеции, которые не видят туристы центра города. И вы сможете констатировать тот факт, что теперь вы видели ВСЕ 8 разводных мостов акватории Невы.
Важно знать:
Пожалуйста, после бронирования, обязательно свяжитесь с нами по WhatsApp, Viber или Telegram, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки. В случае невыполнения этой просьбы наша встреча может не состояться.
15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Наше радушие.
- Мото-прогулка.
- Фотографии на ваши устройства.
- Мотошлем, дополнительная экипировка на случай непогоды(куртка/комбинезон, дождевик, перчатки)
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Александра Невского, у входа ТЦ «Москва»Завершение: Площадь Александра Невского, вход в ТЦ «Москва». Или по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, после бронирования, обязательно свяжитесь с нами по WhatsApp, Viber или Telegram, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки.
- В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ НАША ВСТРЕЧА МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
23 авг 2022
А
Александра
13 авг 2022
Всё очень понравилось! Остались в восторге!!! Отличные водители, отличная музыка, шикарная экскурсия! Узнали много интересного для себя! Рекомендуем!!!
Г
Гришанкина
11 июля 2022
Вечерняя поездка по Питеру, на обалденных мотоциклах, с музыкой, в компании замечательных водителей и одновременно интересных экскурсоводов, которые очень любят свое дело, что может быть лучше?! Эта недолгая поездка, просто незабываемое ощущение свободы и восторга! Ощущение полноты жизни и счастья! Спасибо огромное ребятам!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании