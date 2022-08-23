Самый длинный разводной мост

Мы встретимся с вами на Площади Александра Невского, напротив Алесандро-Невской лавры у памятнику Александру Невскому. Начало нашего маршрута будет пролегать по самому длинному разводному мосту Города на берегах Невы — мосту Александра Невского.

По набережным

Мы прокатимся с ветерком по набережным до современнейшего архитектурного сооружения — Обуховского (Вантового) моста, сделав по пути две остановки. На месте легендарной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963-м году и для фотографирования. Пересечём по нему красавицу Неву, любуясь видами с высоты птичьего полета. И, проехав мимо самого крупного жилого небоскрёба Северной столицы, носящего имя «Александр Невский», продолжим наше увлекательнейшее путешествие. Ещё ~15-20 минут в пути и мы у цели.

Умиротворяющая атмосфера здешних мест не оставит вас равнодушными. Здесь вы отдохнёте душой и телом, вдохнув неповторимый влажный воздух, который присущ Граду Петра.

Храм Александра Невского

Вы сможете посетить храм Александра Невского, побывать в церковной лавке, где можно перекусить и отведать освящённые напитки, приобрести сувениры на память. Мы сделаем для вас незабываемые фото на фоне памятника Александру Невскому и разлива реки Ижоры и Невы.

На обратном пути следования мы заедем в эксклюзивное место, расположенное под Вантовым мостом и сделаем несколько колоритных кадров.

По самому длинному проспекту Санкт-Петербурга

Мы проедем по самому длинному проспекту Санкт-Петербурга — Обуховской обороны. Именно здесь происходили события более вековой давности, которые дали начало новой эпохи в развитии нашей страны. Но это уже другая история, к которой, тем не менее мы слегка прикоснёмся.

А ещё мы увидим разводные мосты Северной Венеции, которые не видят туристы центра города. И вы сможете констатировать тот факт, что теперь вы видели ВСЕ 8 разводных мостов акватории Невы.

Важно знать:

Пожалуйста, после бронирования, обязательно свяжитесь с нами по WhatsApp, Viber или Telegram, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки. В случае невыполнения этой просьбы наша встреча может не состояться.