Подробнее об экскурсии 🧭
Тихая, практически беззвучная работа 6-ти цилиндрового двигателя, выбранное вами музыкальное сопровождение, удобное кресло пассажира и другие дополнительные опции мотоциклов класса Люкс — Honda Gold Wing, которые мы предоставляем, дадут вам возможность насладиться поездкой на высочайшем уровне.
Вы будете не наблюдателем, а участником происходящего. Во время нашей поездки, в зависимости от выбранного маршрута, перед вами промелькнет множество ярких локаций, архитектурных памятников и основных достопримечательностей 🏛️ Северной столицы ⭐️. Набережные и мосты, улицы и проспекты будут у ваших ног в буквальном и переносном смысле этих слов.
Вас ждут небанальные фото на мото с интереснейших мест нашего гостеприимного города. Я подскажу вам необычные ракурсы для фотографирования, чтобы у вас сохранились незабываемые впечатления от нашей поездки.
Море 🌊 эмоций и масса впечатлений для вас гарантированы. Нам осталось только встретиться, чтобы испытать всё это в реальности. Мы всегда рады вам. В потоке ветра навстречу новым ощущениям!
Организационные детали
Перед началом мотопрогулки и экскурсии 🧭 будет проведён небольшой инструктаж. Ваша безопасность – основной приоритет для нас. Поездка продлится около 30 минут, протяженность – около 15 км.
По пути нашего следования, по вашему желанию, мы сможем сделать кратковременные остановки для фотографирования и получения интересной информации о местах, где будет пролегать наш маршрут. Класс наших мотоциклов позволяет производить фото и видеосъёмку в движении на протяжении всей поездки наряду с возможностью вести диалог по пути нашего следования.
После окончания нашего незабываемого путешествия всегда можно сделать совместное фото на память и получить дополнительные сведения об увиденном.
Что еще важно знать
Наш мото-парк 🌳 состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы не столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно:
- По весу катающихся (ваш вес может быть как до, так и больше 80-ти кг, причём намного);
- Практически нет ограничений по возрасту (от 12-ти лет и младше до 85-ти и старше);
- Нет разграничений по гендерному признаку (мы катаем всех желающих);
- Мы катаем людей с ограниченными возможностями (с инвалидностью).
- Мы можем предоставить мотоциклы не только класса люкс, но и туристические, спортивные. Есть мотоцикл, специально оборудованный для зимних мотопрогулок. Специальные опции и соответствующая экипировка позволяют не останавливать наши поездки круглый год.
- Всегда учитываются погодные условия. Наша поездка может быть перенесена или скорректирована в зависимости от этого.