Подробнее об экскурсии 🧭

Тихая, практически беззвучная работа 6-ти цилиндрового двигателя, выбранное вами музыкальное сопровождение, удобное кресло пассажира и другие дополнительные опции мотоциклов класса Люкс — Honda Gold Wing, которые мы предоставляем, дадут вам возможность насладиться поездкой на высочайшем уровне.

Вы будете не наблюдателем, а участником происходящего. Во время нашей поездки, в зависимости от выбранного маршрута, перед вами промелькнет множество ярких локаций, архитектурных памятников и основных достопримечательностей 🏛️ Северной столицы ⭐️. Набережные и мосты, улицы и проспекты будут у ваших ног в буквальном и переносном смысле этих слов.

Вас ждут небанальные фото на мото с интереснейших мест нашего гостеприимного города. Я подскажу вам необычные ракурсы для фотографирования, чтобы у вас сохранились незабываемые впечатления от нашей поездки.

Море 🌊 эмоций и масса впечатлений для вас гарантированы. Нам осталось только встретиться, чтобы испытать всё это в реальности. Мы всегда рады вам. В потоке ветра навстречу новым ощущениям!

Организационные детали

Перед началом мотопрогулки и экскурсии 🧭 будет проведён небольшой инструктаж. Ваша безопасность – основной приоритет для нас. Поездка продлится около 30 минут, протяженность – около 15 км.

По пути нашего следования, по вашему желанию, мы сможем сделать кратковременные остановки для фотографирования и получения интересной информации о местах, где будет пролегать наш маршрут. Класс наших мотоциклов позволяет производить фото и видеосъёмку в движении на протяжении всей поездки наряду с возможностью вести диалог по пути нашего следования.

После окончания нашего незабываемого путешествия всегда можно сделать совместное фото на память и получить дополнительные сведения об увиденном.

Что еще важно знать

Наш мото-парк 🌳 состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы не столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно: