Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вас ждет незабываемое путешествие по самым интересным и интерактивным музеям Петербурга - это Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и Музей железных дорог с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техникой.

Посещение музея «Гранд Макет Россия»

На площади в 800 кв. м в масштабе 1:87 представлены все ключевые и характерные для того или иного региона объекты. Здесь можно увидеть моря, озера и реки, горы и холмы, поля и леса. На его площади раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги. Реалистичность движения поездов и автомобилей обеспечивается цифровым управлением, происходят разные события: например, лесной пожар или лесоповал. Некоторые подобные «ситуации» посетители могут запустить самостоятельно с помощью специальных кнопок. А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя!

Экскурсия в Музей железных дорог России

Сейчас невозможно представить современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века. Вы можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.