Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

«Моя большая маленькая страна» + Гранд Макет России + Музей железных дорог России (с обедом)

«Моя большая маленькая страна» + Гранд Макет России + Музей железных дорог России

«Моя большая маленькая страна» + Гранд Макет России + Музей железных дорог России (с обедом)
«Моя большая маленькая страна» + Гранд Макет России + Музей железных дорог России (с обедом)
«Моя большая маленькая страна» + Гранд Макет России + Музей железных дорог России (с обедом)
«Моя большая маленькая страна» + Гранд Макет России + Музей железных дорог России (с обедом)
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Описание

Вас ждет незабываемое путешествие по самым интересным и интерактивным музеям Петербурга - это Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и Музей железных дорог с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техникой.

Посещение музея «Гранд Макет Россия»

На площади в 800 кв. м в масштабе 1:87 представлены все ключевые и характерные для того или иного региона объекты. Здесь можно увидеть моря, озера и реки, горы и холмы, поля и леса. На его площади раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги. Реалистичность движения поездов и автомобилей обеспечивается цифровым управлением, происходят разные события: например, лесной пожар или лесоповал. Некоторые подобные «ситуации» посетители могут запустить самостоятельно с помощью специальных кнопок. А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя!

Экскурсия в Музей железных дорог России

Сейчас невозможно представить современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века. Вы можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входной билет в Гранд Макет Россия (самостоятельное посещение)
  • Входной билет с экскурсией по музею железных дорог России
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Музей железных дорог России, Библиотечный переулок, д. 4, корпус 2 (рядом с Балтийским вокзалом)
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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