Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга

На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края

За один день в группе до 45 человек вы посетите знаменитые достопримечательности Карелии: горный парк «Рускеала», где когда-то добывали мрамор, и каскад из четырех шумных водопадов.

Кроме того, полюбуетесь архитектурой города Сортавала, а еще услышите о хрониках крепости Корела, расположенной в живописном месте.
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга

Что вас ожидает

В поездку мы отправляемся на комфортном автобусе; на протяжении всего путешествия наш гид будет знакомить вас с историей региона и интересными фактами о тех достопримечательностях, что вы увидите:

  • Крепость Корела в городе Приозерск: вы прогуляетесь по ее территории и услышите о том, как менялся облик крепости
  • Сортавала: вас ждет обзорная экскурсия по городу и знакомство с его ключевыми памятниками
  • Горный парк «Рускеала»: вместе с гидом вы осмотрите Мраморный каньон и Итальянский карьер, побываете у озера Светлое и услышите историю заброшенного мраморного завода. А в свободное время сможете прокатиться на лодочке по каньону или пронестись на зиплайне.
  • Водопады Ахвенкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а гид расскажет и покажет, где же здесь снимали знаменитый фильм «А зори здесь тихие».
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства, где вам предложат продегустировать и приобрести местную продукцию.

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 руб.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:
    Полный билет — 300 руб. /чел.
    Дети до 7 лет — бесплатно
    Дети от 7 до 14 лет — 250 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюбленных в свое дело; разработали более 200 экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашел тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями. Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Для нас важно, чтобы каждый гость нашел тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озер, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим ее мы!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные🏞Карелия#Рускеала🗽Достопримечательности🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Гран-тур Вся Карелия
4.5
16
10 650
за 1 чел.
Гран-тур Вся Карелия
Мы отправляемся в путешествие из Петербурга в Карелию
Двухдневный тур Карельское счастье - отдых на берегу Ладожского озера
5
12
1д 16ч
5 950
за 1 чел.
Двухдневный тур Карельское счастье - отдых на берегу Ладожского озера
Природа, природа и еще раз природа - так можно кратко описать Карелию
По средам, пятницам и субботам
10 чудес Карелии: от водопада Кивач до Рускеалы
4.6
15
6 750
за 1 чел.
10 чудес Карелии: от водопада Кивач до Рускеалы
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
4.5
600
1ч 30м
750
за 1 чел.
Часто заказывают
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Осмотрите все основные достопримечательности Петербурга на комфортабельном автобусе
Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
4.4
427
16ч
1 550
за 1 чел.
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
На экскурсии вы увидите самые яркие места Карелии и узнаете историю этого края
согласно расписанию в календаре
Новогодний Петербург на автобусе
2ч 30м
1 100
за 1 чел.
Новогодний Петербург на автобусе
Полюбоваться иллюминацией и познакомиться с историей главного праздника года на групповой экскурсии
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
5
10
10 250
за 1 чел.
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Карелия - это девственная природа и уникальные памятники
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
1 300
за 1 чел.
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Из окна тёплого автобуса вы сможете полюбоваться мостами Петербурга в незабываемой подсветке
Ежедневно в 22:00
Петербург: история и стихи
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 500
за 1-5 чел.
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Путешествие в Рускеалу первым классом
4.6
22
17ч
2 100
за 1 чел.
Путешествие в Рускеалу первым классом
На нашей экскурсии вас ждет посещение Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски
Ежедневно по расписанию
Древние водопады и каньоны Карелии
4.8
14
7 750
за 1 чел.
Древние водопады и каньоны Карелии
На этой экскурсии вы увидите все сокровища Карелии: мраморный каньон Рускеала и мощные водопады,...
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Индивидуальная экскурсия
5
1
13ч
13 500
за 1-10 чел.
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная поездка по красотам Северного Приладожья
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺