Ярослав Т. проводит ещё 2 экскурсии

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Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • Подземная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🚗На автомобиле
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 53 человек

  • 3 600 ₽ за человека

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Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день

Единственный "однодневный" тур в Карелию, в который включены ее топовые достопримечательности 🏛️, такие как:

    "Мраморный каньон" в Рускеале,
    самый высокий водопад юга Карелии - "Белые мосты" (Юканкоски), "Итальянский карьер",
    "Подземная Рускеала",
    каскад "Рускеальских водопадов" (Ахвенкоски),
    прогулка по подвесным мостам и по эко-тропе "Аллея Сказок",
    залив Кирьявалахти
    водопад Ристиярвский
    водопад Ляскеля
    водопад "Белый мосты 2",
    водопад "9го мая" (Прокинкоски).

    Основные ценности тура:

      1. В "Горный парк 🌳 Рускеала" и к "Рускеальским" водопадам (Аквенкоски) мы приезжаем раньше, чем прибывает Ретро поезд из Сортавалы или приезжают туристические автобусы из СПб:

      • что дает возможность гулять 👣 там в более спокойной обстановке, наслаждаясь их красотами и делая красивые 🤩 фотографии 📸 в самых лучших видовых точках;
      • можно заказать экскурсии 🧭 "Мраморный каньон" или "Подземная Рускеала", с высокой вероятностью туда попасть;
      • а также, вы можете купить любые услуги парка в ее кассах без больших очередей.
      • 3. Обед в кафе горного парка, где вы заказываете то, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч автобусного тура.
      • 4. На специальном внедорожном автобусе 🚌 вас довезут до остальных водопадов: "Белые мосты" (Юканкоски), "Белые мосты 2" и водопад "9го мая" (Прокинкоски).
      Что входит
      • Аренда туристического автобуса
      • Аренда внедорожного автобуса
      • Небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, на проезде
      • Возможность побывать в "Мраморном каньоне"
      • При желании увидеть "Итальянский карьер"
      • Возможность опуститься в Рускеальские штольни, с экскурсией "Подземная Рускеала"
      • Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски
      • Остановка у залива Кирьявалахти
      • Поездка к заявленным водопадам Карелии на внедорожном транспорте: "Белые Мосты", "Белые мосты 2", "9го мая" "Ристиярвский", "Ляскеля"
      • Сопровождение профессиональным гидом
      Что не входит
      • 1. Вход на эко-тропу и мосты у водопадов "Ахвенкоски" оплачивается отдельно:
      • 250 взрослый
      • 150 для детей от 7-14, студентов и пенсионеров
      • бесплатно детям младше 7 лет и инвалидам.
      • Скидки возможны при предъявлении соответствующих документов.
      • 2. Вход на территорию, экскурсии и другие услуги "горного парка Рускеала" не входят в стоимость и оплачиваются на месте:
      • вход в парк 100 руб. для всех категорий посетителей, детям до 7 лет бесплатно
      • экскурсия «Подземная Рускеала» 1600 руб. взрослый, 750 руб. студент, 550 руб. школьник, бесплатно детям до 7 лет, инвалидам 1й группы
      • другие активные развлечения в горном парке "Рускеала" по прайсу парка.
      • Важно:
      • Цены на услуги горного парка действуют до 31. 12. 2020.
      • Скидки возможны при предъявлении соответствующих документов.
      • 3. Обед в кафе горного парка 250-300 руб.
      Начало
      🚩 Лиговский пропект, 10
      Место завершения
      🏁 Лиговский проспект, 10
      Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
      Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
      Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
      Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
      Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 53 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Ярослав Т.
      Ярослав Т.
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