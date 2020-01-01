Ярослав Т. проводит ещё 2 экскурсии

Единственный "однодневный" тур в Карелию, в который включены ее топовые достопримечательности 🏛️, такие как:
"Мраморный каньон" в Рускеале,
самый высокий водопад юга Карелии - "Белые мосты" (Юканкоски), "Итальянский карьер",
"Подземная Рускеала",
каскад "Рускеальских водопадов" (Ахвенкоски),
прогулка по подвесным мостам и по эко-тропе "Аллея Сказок",
залив Кирьявалахти
водопад Ристиярвский
водопад Ляскеля
водопад "Белый мосты 2",
водопад "9го мая" (Прокинкоски).
Основные ценности тура:
1. В "Горный парк 🌳 Рускеала" и к "Рускеальским" водопадам (Аквенкоски) мы приезжаем раньше, чем прибывает Ретро поезд из Сортавалы или приезжают туристические автобусы из СПб:
- что дает возможность гулять 👣 там в более спокойной обстановке, наслаждаясь их красотами и делая красивые 🤩 фотографии 📸 в самых лучших видовых точках;
- можно заказать экскурсии 🧭 "Мраморный каньон" или "Подземная Рускеала", с высокой вероятностью туда попасть;
- а также, вы можете купить любые услуги парка в ее кассах без больших очередей.
- 3. Обед в кафе горного парка, где вы заказываете то, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч автобусного тура.
- 4. На специальном внедорожном автобусе 🚌 вас довезут до остальных водопадов: "Белые мосты" (Юканкоски), "Белые мосты 2" и водопад "9го мая" (Прокинкоски).
Что входит
- Аренда туристического автобуса
- Аренда внедорожного автобуса
- Небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, на проезде
- Возможность побывать в "Мраморном каньоне"
- При желании увидеть "Итальянский карьер"
- Возможность опуститься в Рускеальские штольни, с экскурсией "Подземная Рускеала"
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Остановка у залива Кирьявалахти
- Поездка к заявленным водопадам Карелии на внедорожном транспорте: "Белые Мосты", "Белые мосты 2", "9го мая" "Ристиярвский", "Ляскеля"
- Сопровождение профессиональным гидом
Что не входит
- 1. Вход на эко-тропу и мосты у водопадов "Ахвенкоски" оплачивается отдельно:
- 250 взрослый
- 150 для детей от 7-14, студентов и пенсионеров
- бесплатно детям младше 7 лет и инвалидам.
- Скидки возможны при предъявлении соответствующих документов.
- 2. Вход на территорию, экскурсии и другие услуги "горного парка Рускеала" не входят в стоимость и оплачиваются на месте:
- вход в парк 100 руб. для всех категорий посетителей, детям до 7 лет бесплатно
- экскурсия «Подземная Рускеала» 1600 руб. взрослый, 750 руб. студент, 550 руб. школьник, бесплатно детям до 7 лет, инвалидам 1й группы
- другие активные развлечения в горном парке "Рускеала" по прайсу парка.
- Важно:
- Цены на услуги горного парка действуют до 31. 12. 2020.
- Скидки возможны при предъявлении соответствующих документов.
- 3. Обед в кафе горного парка 250-300 руб.
Начало
🚩 Лиговский пропект, 10
Место завершения
🏁 Лиговский проспект, 10
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 53 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Т.
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