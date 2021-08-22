Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте об истории создания яиц Фаберже по заказу Александра III и Николая II
Полюбуйтесь красивыми украшениями, аксессуарами и различными предметами интерьера от фирмы Fabergé
Откройте для себя шедевры современников Фаберже через коллекцию эмалей, икон и картин
Исследуйте Музей Фаберже удобном темпе с помощью самостоятельной аудиоэкскурсии. Познакомьтесь с крупнейшей в мире коллекцией произведений Фаберже, включая фантазийные предметы, ювелирные украшения, аксессуары, церемониальное серебро, драгоценную галантерею и предметы интерьера.
Вы откроете для себя уникальные яйца Фаберже, девять из которых были созданы ювелирной фирмой «Дом Фаберже» по заказу императоров Александра III и Николая II. Посмотрите на личные вещи дома Романовых и официальные «кабинетные» подарки, преподнесенные видным деятелям того времени от имени русского императора.
Полюбуйтесь большой коллекцией русских эмалей, созданных ведущими российскими ювелирными фирмами XIX и XX веков, среди которых «П. Овчинников», «И. Хлебников», «А. Кузьмичев», «Братья Грачевы» и многие другие. Ознакомьтесь с большой коллекцией из более чем 100 предметов Федора Рюккерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.
Ответы на вопросы
Что входит
Самостоятельный аудиотур
Входные электронные билеты в музей Фаберже
Что не входит
Наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Наушники
Заряженный смартфон
Медицинская маска
Важная информация
Это самостоятельная экскурсия с аудиогидом в мобильном приложении
Вы получите электронное письмо и SMS со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам
Загрузите приложение аудиогида из магазина iOS или Android, следуя инструкциям в электронном письме и SMS с подтверждением бронирования
После загрузки аудиотур будет работать в автономном режиме
Вам не нужно распечатывать входной билет, просто предъявите билет со смартфона сотруднику музея
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны использовать собственные наушники
Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
С
Светлана
22 авг 2021
(Россия)
Замечательно! Мы с сестрой в восторге! Спасибо всем!
Н
Николай
30 июня 2021
(Россия)
Они на высоком уровне. Руководить Вашей организации антиквар и галерейщик высокого уровня.
А
Аноним
25 окт 2021
(Казахстан)
Оригинал (uk)
Супер музей
S
Siv Kerstin Birgitta
21 июня 2021
(Швеция)
Оригинал (sv)
Ok
A
A M Kristine
19 июня 2021
(Филиппины)
Оригинал (en)
Это хорошее соотношение цены и качества! Яйцо и яйца - необыкновенная витрина Императорских пасхальных яиц, других ценных сокровищ и изящных искусств!
А
Аноним
4 мая 2021
Оригинал (en)
Отличная выставка! Очень интересно, шедевры
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