Исследуйте Музей Фаберже удобном темпе с помощью самостоятельной аудиоэкскурсии. Познакомьтесь с крупнейшей в мире коллекцией произведений Фаберже, включая фантазийные предметы, ювелирные украшения, аксессуары, церемониальное серебро, драгоценную галантерею и предметы интерьера.

Вы откроете для себя уникальные яйца Фаберже, девять из которых были созданы ювелирной фирмой «Дом Фаберже» по заказу императоров Александра III и Николая II. Посмотрите на личные вещи дома Романовых и официальные «кабинетные» подарки, преподнесенные видным деятелям того времени от имени русского императора.

Полюбуйтесь большой коллекцией русских эмалей, созданных ведущими российскими ювелирными фирмами XIX и XX веков, среди которых «П. Овчинников», «И. Хлебников», «А. Кузьмичев», «Братья Грачевы» и многие другие. Ознакомьтесь с большой коллекцией из более чем 100 предметов Федора Рюккерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.