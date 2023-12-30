Музей-фотосалон Карла Буллы
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Погрузиться в прошлое Петербурга с помощью старых снимков и узнать, как развивалось фотодело

Каким был Петербург в 19 веке? Вы увидите людей, здания и улицы той эпохи с помощью фотографий Карла Буллы, придворного фотографа. А также полюбуетесь портретами утончённых красавиц и посмотрите на дореволюционные эротические фото.

Мы обсудим, как работали фотографы 19 столетия, кто был их любимыми моделями и в чём заключались секреты профессии.
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Музей-фотосалон Карла Буллы
Ближайшие даты:
30
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янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы побываем в фотосалоне-музее «отца российского фоторепортажа» — Карла Буллы. Весь Петербург в своё время мечтал сделать здесь свои снимки. У Карла Буллы фотографировались Есенин, Маяковский, Гиппиус, Горький, Куприн, Малевич, Репин, Стасов и другие. Сейчас это музей изучения и сохранения отечественной фотографии. И просто атмосферное место на Невском, с отличными видами на центр Петербурга.

Вы узнаете:

  • Почему на старинных фото практически не встретить улыбающегося человека
  • Для чего мужчины, позирующие в полный рост, закладывали руку за лацкан сюртука, а юные девушки держат в руках игрушку
  • Что такое тантамареска
  • Почему фотографу было не обойтись без копфгалтера
  • Кто, когда и где сделал первую фотографию

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 700 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского, у памятника Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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