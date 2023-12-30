Погрузиться в прошлое Петербурга с помощью старых снимков и узнать, как развивалось фотодело
Каким был Петербург в 19 веке? Вы увидите людей, здания и улицы той эпохи с помощью фотографий Карла Буллы, придворного фотографа. А также полюбуетесь портретами утончённых красавиц и посмотрите на дореволюционные эротические фото.
Мы обсудим, как работали фотографы 19 столетия, кто был их любимыми моделями и в чём заключались секреты профессии.
Мы обсудим, как работали фотографы 19 столетия, кто был их любимыми моделями и в чём заключались секреты профессии.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
4
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
15
янв
янв
16
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы побываем в фотосалоне-музее «отца российского фоторепортажа» — Карла Буллы. Весь Петербург в своё время мечтал сделать здесь свои снимки. У Карла Буллы фотографировались Есенин, Маяковский, Гиппиус, Горький, Куприн, Малевич, Репин, Стасов и другие. Сейчас это музей изучения и сохранения отечественной фотографии. И просто атмосферное место на Невском, с отличными видами на центр Петербурга.
Вы узнаете:
- Почему на старинных фото практически не встретить улыбающегося человека
- Для чего мужчины, позирующие в полный рост, закладывали руку за лацкан сюртука, а юные девушки держат в руках игрушку
- Что такое тантамареска
- Почему фотографу было не обойтись без копфгалтера
- Кто, когда и где сделал первую фотографию
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 700 руб. с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского, у памятника Екатерине II
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 429 туристов
Меня зовут Марина. Я и моя семья живём в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нём со всеми желающими.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
3 часа
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Познакомиться с главными достопримечательностями и отыскать детали ушедших эпох
в районе метро Площадь Восстание
Завтра
31 дек
2 янв
3 янв
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
По договорённости
31 дек
1 янв
2 янв
3 янв
от 16 890₽ за всё до 4 чел.
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Горьковская
Сегодня
Завтра
31 дек
1 янв
3 500₽ за всё до 3 чел.