Катаем с музыкой по Неве и Финскому заливу. Вкусно кормим!

Вечерняя прогулка 👣 по Неве на Музыкальном теплоходе.

Посадка 19. 45. Отправление 20. 00. Прибытие 22. 00.

Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)

Давно полюбившийся горожанам и гостям нашего города, Музыкальный теплоход приглашает на прогулку по вечернему Петербургу! На нижней палубе музыканты исполнят мировые и русские хиты, под которые можно потанцевать 💃, на верхней палубе играет спокойная фоновая музыка. На теплоходе можно поужинать.

За время двухчасовой прогулки мы пройдем весь парадный центр города, увидим Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру и легендарный крейсер Аврора. При благоприятной погоде дойдем до Финского залива и увидим стадион 🏟️ «Зенит-Арена» с воды.

Теплоход имеет две крытые застекленные палубы, два санузла. Нижняя концертная палуба на 80 мест, верхняя палуба на 20 мест. Гости располагаются за столиками, каждый из которых стоит у окна для хорошего обзора. На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников.

Добро пожаловать на борт!

Внимание!

Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!

Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 3 лет полный билет 🎫