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Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)

4.8
23 отзыва
Теплоход М.
Теплоход М. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка 👣 на теплоходе 2 в 1 — познакомьтесь с Петербургом и отдохните от рабочих будней.

У вас будет 2 часа, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и веселья.

Мировые хиты на нижней палубе и фоновая музыка — на верхней, танцы 💃 и ужин с видами на Северную столицу.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 700 ₽ за человека

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Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)

Что вы увидите

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
  • Мраморный дворец
  • Крейсер Аврора
  • Панорама Финского залива.
Катаем с музыкой по Неве и Финскому заливу. Вкусно кормим!
Вечерняя прогулка 👣 по Неве на Музыкальном теплоходе.
Посадка 19. 45. Отправление 20. 00. Прибытие 22. 00.
Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
Давно полюбившийся горожанам и гостям нашего города, Музыкальный теплоход приглашает на прогулку по вечернему Петербургу! На нижней палубе музыканты исполнят мировые и русские хиты, под которые можно потанцевать 💃, на верхней палубе играет спокойная фоновая музыка. На теплоходе можно поужинать.
За время двухчасовой прогулки мы пройдем весь парадный центр города, увидим Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру и легендарный крейсер Аврора. При благоприятной погоде дойдем до Финского залива и увидим стадион 🏟️ «Зенит-Арена» с воды.
Теплоход имеет две крытые застекленные палубы, два санузла. Нижняя концертная палуба на 80 мест, верхняя палуба на 20 мест. Гости располагаются за столиками, каждый из которых стоит у окна для хорошего обзора. На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников.
Добро пожаловать на борт!
Внимание!
Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!
Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 3 лет полный билет 🎫
Что входит
  • прогулка на теплоходе
  • живая музыка
Что не входит
  • ужин
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая наб, 18, причал № 4
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)
Музыкальная прогулка на теплоходе (вечерняя)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Теплоход М.
Теплоход М.
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23 отзыва оставили туристы

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