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Музыкальный круиз вдоль Северных островов

4.5
33 отзыва
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Приятный вечер с живой музыкой на борту теплохода и знакомство с городом с уникального ракурса.

Вы увидите самые примечательные здания и виды Петербурга: Исаакиевский собор, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, панораму Стрелки Васильевского Острова.

Предлагаем вам сбежать от суеты мегаполиса и расслабиться на борту роскошного теплохода, наслаждаясь свежим речным воздухом и парадными набережными Невы!
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 900 ₽ за человека

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Музыкальный круиз вдоль Северных островов
Музыкальный круиз вдоль Северных островов

Что вы увидите

  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамера
  • тюрьма «Кресты»
  • Смольный собор
  • крейсер «Аврора»
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Биржа
Гастрономический круиз вдоль парадного Петербурга под звуки музыки!
Предлагаем Вам сбежать от суеты мегаполиса и расслабиться на борту теплохода-ресторана, наслаждаясь свежим речным воздухом и парадными набережными Невы!
В этом сезоне Шеф-повар ресторана приглашает гостей на обновленное «Летнее меню» с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, легкими салатами и фирменными закусками!
Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается. На теплоходе работает ресторан.
Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Важно: эту экскурсию ⛳ можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте её у нас на сайте и придите на причал в кассы № 1, 2 или 4 за 1 час до отправления теплохода!
Также хотим предложить вам ознакомиться с вечерними экскурсиями по Санкт-Петербургу с гидом.
Что входит
  • Путешествие на теплоходе
  • Музыкальная программа (джаз/блюз).
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 Адмиралтейская набережная, 2, пристань со львами
Место завершения
🏁 Адмиралтейская набережная, 2
Музыкальный круиз вдоль Северных островов
Музыкальный круиз вдоль Северных островов
Музыкальный круиз вдоль Северных островов
Музыкальный круиз вдоль Северных островов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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33 отзыва оставили туристы

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