Гастрономический круиз вдоль парадного Петербурга под звуки музыки!

Предлагаем Вам сбежать от суеты мегаполиса и расслабиться на борту теплохода-ресторана, наслаждаясь свежим речным воздухом и парадными набережными Невы!

В этом сезоне Шеф-повар ресторана приглашает гостей на обновленное «Летнее меню» с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, легкими салатами и фирменными закусками!

Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.

Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)

При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).

Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.

По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается. На теплоходе работает ресторан.

Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

Важно: эту экскурсию ⛳ можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте её у нас на сайте и придите на причал в кассы № 1, 2 или 4 за 1 час до отправления теплохода!

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