Ночная прогулка 👣 «Разводные мосты» на Музыкальном теплоходе

Посадка 23. 45. Отправление 00. 10. Прибытие 02. 30

Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)

Катаем с музыкой по Неве под разводными мостами. Вкусно кормим!

Давно полюбившийся горожанам и гостям нашего города, Музыкальный теплоход приглашает на романтичную прогулку по ночному Петербургу! На нижней палубе музыканты исполнят мировые и русские хиты, под которые можно потанцевать 💃, на верхней палубе играет спокойная фоновая музыка. На теплоходе можно поужинать.

За время прогулки мы пройдем весь парадный центр города, увидим Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру и легендарный крейсер Аврора.

Кульминацией вечера станет разводка главных мостов города: Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского). Наш теплоход приостановит ход перед каждым из них, чтобы мы успели насладиться этим великолепным зрелищем (смотреть разводку мостов лучше всего с открытой палубы).

Теплоход имеет две крытые застекленные палубы, два санузла. Нижняя концертная палуба на 80 мест, верхняя палуба на 20 мест. Гости располагаются за столиками, каждый из которых стоит у окна для хорошего обзора. На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников.

Добро пожаловать на борт!

Внимание!

Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!

Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 3 лет полный билет 🎫