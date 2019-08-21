6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с дворцовыми интерьерами

Стоит вам переступить порог княжеского дома, как вы переместитесь в мир аристократических удовольствий и с бокалом шампанского в руке отправитесь знакомиться с «Домом учёных». Дворец великого князя Владимира недаром называют «Малым императорским» — он поразит вас функциональностью и великолепием своих покоев, где нашлось место самым разным стилям: от византийских архитектурных мотивов до рококо. Малая столовая приветствует гостей готическим убранством, малиновая гостиная удивляет гармоничностью цветовых решений, а большая гостиная — отсылает к эпохе Людовика XVI. Вы пройдёте по главным залам дворца и представите себе, что этот дом когда-то был жилым и выстоял в не самые спокойные времена. И сегодня, после революций, государственной приватизации и войны, вы сможете провести время во дворце так, как это делали члены императорской семьи 100 лет назад.

Концерт классической музыки и атмосфера праздника

Узнав о судьбах владельцев дома и его обитателях в разные времена, вы переместитесь в домашний театр дворца, чтобы насладиться классической музыкой. Великолепная акустика в зале сделает звучание произведений Штрауса, Рахманинова, Чайковского и Вивальди ещё ярче, а исполнять их для вас будут музыканты Мариинского и Михайловского театров. Вы услышите рассказ об этих композиторах и создании каждого из произведений. В пышном и монументальном дворце великого князя Владимира классическая музыка звучит как нельзя органичнее, и вы тут же погрузитесь в атмосферу праздника, изысканности и великосветских культурных развлечений.