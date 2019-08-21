6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Послушать классическую музыку и провести время в лучших традициях петербургских музыкальных салонов

Андрей
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Андрей – экскурсионное агентство
Позвольте пригласить вас на великосветский вечер в «Малом императорском дворце», где вы соприкоснётесь с роскошью парадных залов и звучанием прекрасной, талантливо исполненной музыки.

Ощущая себя дворянином прошлого столетия, вы узнаете, как поразительно сложилась судьба княжеского дома, и прогуляетесь по его великолепным покоям с бокалом игристого в руке.

А после насладитесь музыкальным концертом в домашнем театре, где прозвучат мелодии Рахманинова, Чайковского, Штрауса и Вивальди в исполнении настоящих виртуозов.
6000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча во дворце Великого князя Владимира
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»

Что вас ожидает

Знакомство с дворцовыми интерьерами
Стоит вам переступить порог княжеского дома, как вы переместитесь в мир аристократических удовольствий и с бокалом шампанского в руке отправитесь знакомиться с «Домом учёных». Дворец великого князя Владимира недаром называют «Малым императорским» — он поразит вас функциональностью и великолепием своих покоев, где нашлось место самым разным стилям: от византийских архитектурных мотивов до рококо. Малая столовая приветствует гостей готическим убранством, малиновая гостиная удивляет гармоничностью цветовых решений, а большая гостиная — отсылает к эпохе Людовика XVI. Вы пройдёте по главным залам дворца и представите себе, что этот дом когда-то был жилым и выстоял в не самые спокойные времена. И сегодня, после революций, государственной приватизации и войны, вы сможете провести время во дворце так, как это делали члены императорской семьи 100 лет назад.

Концерт классической музыки и атмосфера праздника
Узнав о судьбах владельцев дома и его обитателях в разные времена, вы переместитесь в домашний театр дворца, чтобы насладиться классической музыкой. Великолепная акустика в зале сделает звучание произведений Штрауса, Рахманинова, Чайковского и Вивальди ещё ярче, а исполнять их для вас будут музыканты Мариинского и Михайловского театров. Вы услышите рассказ об этих композиторах и создании каждого из произведений. В пышном и монументальном дворце великого князя Владимира классическая музыка звучит как нельзя органичнее, и вы тут же погрузитесь в атмосферу праздника, изысканности и великосветских культурных развлечений.

Организационные детали

  • На концерте вам будут обеспечены места в первом ряду.
  • Вам обязательно предложат шампанское в нелимитированном количестве.
  • А ещё наш художник приготовит для вас сюрприз!
  • Экскурсию проводит команда гидов. Осмотр залов дворца — до начала концерта.
  • Рекомендуем девушкам надеть коктейльные платья, а мужчинам — костюмы.
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»
Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура во дворце Великого князя Владимира.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Классическая музыка современна! Она является основой и источником вдохновения для нынешних композиторов и в то же время может звучать по-новому для современных слушателей. Наша задача — раскрыть потенциал классических произведений, показать, насколько интересно может звучать классика, познакомить слушателей с новой подачей, но при этом соблюдать лучшие традиции музыкальных салонов конца XIX века.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 августа 2019
Очень приятно провели вечер. Оригинальная, со вкусом организованная экскурсия, если её можно так назвать. Скорее встреча с прошлым во дворце. Все в меру и хорошо.И шампанское вкусное !Прекрасный концерт, в обстановкке 19 века,очень хорошо пела солистка, Ирина Мулярчик, кажется. В общем, душой отдохнули, вышли просветлённые. Спасибо
8 июля 2019
Добрый день, во время отдыха в Санкт-Петербург, мы посетили мероприятие "Музыкальный вечер в «Малом императорском дворце»" могу сказать что мероприятие это нас очень порадовало- приятная обстановка, музыка очень впечатлила как во время ожидания вечера, так и на самом концерте- исполнители настоящие виртуозы.
Организаторы позаботились о комфорте и душевной обстановки во время вечера, большое им спасибо за это.
Александр
28 мая 2019
Все было на высшем уровне!Спасибо! Получили огромное удовольствие!
26 ноября 2018
Очень понравился формат мероприятия! Осталось отличное впечатление !!! Получили с подругой удовольствие от музыки!!!
12 августа 2018
Очень интересный формат. Команда, которая организует, проводит и исполняет музыкальную часть, молода, красива и очень позитивна. Рекомендую всем, кто любит красоту и талант.
Вероника
16 июля 2018
Прекрасный камерный концерт. Музыкальный материал подобран великолепно, ведение на высшем уровне, экскурсия по дворцу вводит в атмосферу вечера. Для любителей классической музыки и высшего света рекомендую.

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