Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением. За свою долгую историю он часто становился местом, где случались мятежи, перевороты, покушения. Иногда власть оставалась неизменной, чаще просто меняла своё лицо, но порой менялась и полностью.
Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии пройдёт по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Иссакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях ноября 1741 года, февраля и октября 1917 года, августа 1991 года и других знаковых эпизодах.
Вы узнаете:
- на какое мероприятие опоздали декабристы;
- сколько было покушений на Александра II;
- был ли штурм Зимнего;
- как Мариинский дворец помог Ельцину;
- у кого из всех российских императоров самая трагическая судьба;
- как сложилась жизнь членов Временного правительства
- и многое другое.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям и жителям города, которые увлекаются историей.
Организационные детали
На двух остановках будет возможность послушать сидя.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иссакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 111 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
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