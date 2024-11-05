Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением. За свою долгую историю он часто становился местом, где случались мятежи, перевороты, покушения. Иногда власть оставалась неизменной, чаще просто меняла своё лицо, но порой менялась и полностью. Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.

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Описание экскурсии

Маршрут экскурсии пройдёт по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Иссакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях ноября 1741 года, февраля и октября 1917 года, августа 1991 года и других знаковых эпизодах.

Вы узнаете:

на какое мероприятие опоздали декабристы;

сколько было покушений на Александра II;

был ли штурм Зимнего;

как Мариинский дворец помог Ельцину;

у кого из всех российских императоров самая трагическая судьба;

как сложилась жизнь членов Временного правительства

и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям и жителям города, которые увлекаются историей.

Организационные детали

На двух остановках будет возможность послушать сидя.