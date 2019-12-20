87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Магия ночного города

Отправившись в путь от Гостиного двора, вы начнёте погружаться в историю и неповторимую атмосферу Петербурга. Перед вами окажется Казанский собор и Дом Зингера, перспектива самой красивой части Невского проспекта и та самая Дворцовая площадь. Вы рассмотрите ансамбль Исаакиевской площади с памятником Николаю I в центре и стрелку Васильевского острова, заглянете в глаза неприступным сфинксам на набережной и полюбуетесь панорамой Дворцового моста. А после встретитесь с легендарным крейсером «Аврора», ознаменовавшим начало Октябрьской революции.

Потрясающие виды Петербурга с воды

Уже после полуночи вы сядете на теплоход, который поплывёт вдоль берегов Невы навстречу разомкнутым объятиям петербургских мостов. Это завораживающее зрелище вы увидите с самого лучшего ракурса — с воды — и останетесь под большим впечатлением от великолепной подсветки и масштабов действа. После у вас будет время на перекус в кафе, чтобы потом с новыми силами обратиться к достопримечательностям города: услышать мрачные легенды Михайловского замка, осмотреть Никольский, Троицкий и Смольный соборы, загадать желание, бросив монетку в Чижика-Пыжика, и насладиться видом на 7 мостов через реки и каналы Северной столицы.