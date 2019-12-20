87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Проехать по самым знаковым местам Северной столицы и увидеть развод мостов с Невы

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
На экскурсии вы почувствуете волшебство петербургской ночи и увидите культовые достопримечательности: Исаакиевскую площадь, крейсер «Аврора», Дом Зингера, Фонтанку с Чижиком-Пыжиком и другие визитные карточки города.

А кульминацией знакомства с Петербургом станет вид центральных мостов, распахнувшихся над Невой, — вы проплывёте прямо под ними!
1450 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча от Гостиного Двора
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У этой экскурсии87 отзывов
4.41
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Что вас ожидает

Магия ночного города
Отправившись в путь от Гостиного двора, вы начнёте погружаться в историю и неповторимую атмосферу Петербурга. Перед вами окажется Казанский собор и Дом Зингера, перспектива самой красивой части Невского проспекта и та самая Дворцовая площадь. Вы рассмотрите ансамбль Исаакиевской площади с памятником Николаю I в центре и стрелку Васильевского острова, заглянете в глаза неприступным сфинксам на набережной и полюбуетесь панорамой Дворцового моста. А после встретитесь с легендарным крейсером «Аврора», ознаменовавшим начало Октябрьской революции.

Потрясающие виды Петербурга с воды
Уже после полуночи вы сядете на теплоход, который поплывёт вдоль берегов Невы навстречу разомкнутым объятиям петербургских мостов. Это завораживающее зрелище вы увидите с самого лучшего ракурса — с воды — и останетесь под большим впечатлением от великолепной подсветки и масштабов действа. После у вас будет время на перекус в кафе, чтобы потом с новыми силами обратиться к достопримечательностям города: услышать мрачные легенды Михайловского замка, осмотреть Никольский, Троицкий и Смольный соборы, загадать желание, бросив монетку в Чижика-Пыжика, и насладиться видом на 7 мостов через реки и каналы Северной столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает посещение кафе (напитки и еда оплачиваются дополнительно).
  • Продолжительность экскурсии с 23.15 до 05.15-05.30. Метро начинает свою работу в 05.40
  • Окончание маршрута — станция метро пл. Восстания (Московский вокзал).
  • Посадка в автобус начинается с 22.45
  • В дни государственных праздников мосты не разводятся (01 мая, 09 мая, 12 июня, 04 ноября).
  • Возьмите, пожалуйста, теплую одежду на теплоход.
  • ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДО 11 НОЯБРЯ: при бронировании на 12 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, информацию об этом у гида.
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Экскурсия проводится ежедневно в 23:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура от Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 декабря 2019
В целом экскурсия очень понравилась.Автобус удобный,проехали много интересных мест в Петербурге.Экскурсовод супер!Капитан теплохода отдельную благодарность заслуживает,наш кораблик был в числе самых первых при подъеме мостов.
15 ноября 2019
Экскурсия в целом понравилась. Даже не смотря на ноябрь и прохладную погоду. Но желательно ехать все же летом.) К 4 часам утра уже немножко все устали и информацию воспринимали уже не очень внимательно. Виды, конечно, изумительные. Развод мостов - все шикарно. При посадке в автобус - необходимо было получить билеты в киоске, взамен электронных (нигде про это не указано). Примерно до часа ночи была автобусная экскурсия с остановками в самых интересных местах и временем для фотографий. Ближе к часу ночи - пересели на теплоход, где уже находилась одна группа. Нижняя палуба тёплая, отапливаемая, верхняя - не отапливаемая. До 3 часов - прогулка на теплоходе, затем пересадка в автобус и путешествие в кафе. В кафе оплата только наличными. На ночь глядя кушать не стали, выпили кофе - согрелись) До 5 часов продолжилась автобусная экскурсия. Закончилась в 5 утра. Метро работает с 5.30. В -3 ждать открытия метро не стали. Уехали на такси)
8 ноября 2019
Экскурсия шикарная! Успели посмотреть и интересные места Питера и самое красивое это развод мостов! Впечатлило до самых кончиков!!! 6часов пролетели незаметно! Гид отлично рассказывает и знает тему!
8 ноября 2019
Интересная экскурсия, Федор Петрович - лучший гид города. Все просто великолепно, но вот кафе...
20 октября 2019
Автобус был не удобно
20 октября 2019
Попав на экскурсию ночного Питера,это было правильное решение)))мы остались под большим впечатлением,восторгом...рассказ гида был интересен,легко воспринимаем и не утомителен...вообщем мы остались довольны...советуем!!!!
10 октября 2019
Спасибо! Мне экскурсия понравилась! И на автобусе и на корабле было одинаково интересно слушать экскурсовода. Ночной Санкт-Петербург завораживает!
6 октября 2019
Все понравилось, единственное обязательно несколько раз подумайте по поводу брать или не брать с собой ребенка. Детям тяжело, в том числе и подросткам. Спать нормально им все равно не дадут, намечаются. А взрослый человек, замотивированный будет готов ко всему. Экскурсовод очень понравился, истинный петербуржец, автобус чистый и теплый, на водном транспорте нижний этаж теплый, есть пледы, верхней холодный пол открытым небом. Обязательно , если это очень или весна одевайтесь очень тепло: шапка, варежки, обувь, длинный пуховик, чтобы на него садиться. Всем удачи и хороших, радостных впечатлений.
3 октября 2019
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Гид-Роман, очень много рассказал о городе интересных фактов! На теплоходе было тепло, так что не мёрзли, хотя было холодно на улице. Экскурсию однозначно рекомендую!!! Всё прошло просто СУПЕР!!!
20 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась- экскурсовод Роман все подробно рассказал и показал, было интересно слушать. Если отправляйтесь на ночную экскурсию, главное максимально тепло одевайтесь, берите пледы, дождивики или зонты-ну очень холодно на теплоходе и когла нужно выходить из теплого автобуса+ в самый неподходящий момент может начаться дождь.. А так, хорошая познавательная экскурсия, но не советую брать детей, тяжеловато не спать в такое время.. Сама экскурсия на 5!
Ещё 77 отзывов

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