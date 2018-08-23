3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Завораживающий маршрут

Мы стартуем на Петровской набережной, подойдем к крейсеру «Аврора» и спустимся вниз по течению Невы к Петропавловской крепости. Пройдя пляж, развернемся и вернемся в то же место, откуда начали заплыв. Общая протяженность маршрута составит 6 километров. Наша цель — отдохнуть и насладиться великолепными вечерними видами, поэтому мы будем двигаться не спеша. Специальной физической подготовки не требуется, достаточно оптимизма, хорошего настроения и желания увидеть чудесный Петербург с нового ракурса.

Новый опыт и необычные ощущения

Байдарки очень просты в управлении, но далеко не каждый пробовал поплавать на них хотя бы раз в жизни. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы сможете сделать то, чего, возможно, никогда не делали. Новый опыт вы переживете в одном из самых красивых городов планеты в лучшее время — вечером, когда Петербург особенно хорош. Вы почувствуете его знаковые места совершенно по-новому. Например, мимо «Авроры» мы пройдем буквально на расстоянии вытянутой руки, что позволит ощутить всю ее необычайную мощь.