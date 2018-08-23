3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. На байдарках и каяках по Неве

Почувствовать магическую атмосферу города в сумерках и полюбоваться закатом с воды

Дмитрий
Задать вопрос
Дмитрий – экскурсионное агентство
Приглашаю исследовать Петербург романтичным и одновременно динамичным способом: проплыть на байдарках вдоль Петровской набережной, крейсера «Аврора» и Петропавловской крепости.

Вы ощутите легкость и бодрость в теле и надолго сохраните в душе шикарные виды вечернего города.
2100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1.5 часа
До 14 человек
Встреча у метро Горьковская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.67
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве

Что вас ожидает

Завораживающий маршрут
Мы стартуем на Петровской набережной, подойдем к крейсеру «Аврора» и спустимся вниз по течению Невы к Петропавловской крепости. Пройдя пляж, развернемся и вернемся в то же место, откуда начали заплыв. Общая протяженность маршрута составит 6 километров. Наша цель — отдохнуть и насладиться великолепными вечерними видами, поэтому мы будем двигаться не спеша. Специальной физической подготовки не требуется, достаточно оптимизма, хорошего настроения и желания увидеть чудесный Петербург с нового ракурса.

Новый опыт и необычные ощущения
Байдарки очень просты в управлении, но далеко не каждый пробовал поплавать на них хотя бы раз в жизни. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы сможете сделать то, чего, возможно, никогда не делали. Новый опыт вы переживете в одном из самых красивых городов планеты в лучшее время — вечером, когда Петербург особенно хорош. Вы почувствуете его знаковые места совершенно по-новому. Например, мимо «Авроры» мы пройдем буквально на расстоянии вытянутой руки, что позволит ощутить всю ее необычайную мощь.

Организационные детали

  • Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей).
  • Экскурсия безопасна: все группы сопровождает один из наших инструкторов (или 2 инструктора), имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
  • Трафик судов по рекам и каналам учтён при составлении маршрута.
  • Мы обеспечиваем самым необходимым в данном заплыве: байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками.
  • Рекомендуем иметь при себе: удобную спортивную обувь; штаны, не стесняющие движений; запасные штаны (на случай, если вы промокнете); майку и толстовку; кепку; солнцезащитные очки; перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные).
  • В стоимость тура входят: плавсредство, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет.
  • К участию в экскурсии, к сожалению, не допускаются люди, чей вес превышает 100 кг.
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве
На байдарках и каяках по Неве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дмитрий
Дмитрий
Мне 30 лет. Индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — организация активного отдыха в России. В основном это водные походы по северо-западу России. В данный момент с коллегой активно развиваем направление городского каякинга в Санкт-Петербурге. Мы первые, кто начал это направление. Цель — популяризация гребного спорта. Наша мечта — поставить гребные плавательные средства в один ряд с велосипедами по массовости использования и народной любви!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 августа 2018
Поездка увлекательная, очень понравилось плыть в байдарке. Единственное, хотелось бы, чтобы гид хоть что-нибудь рассказывал об окружающих достопримечательностях
Yuliya/Юлия
16 августа 2018
Необычная экскурсия- всем любителям спорта!
14 августа 2018
Прекрасно провели время! Для новичков это самая оптимальная длительность и нагрузка! Огромное спасибо ребятам-инструкторам (Павел и Александр) за неиссякаемый оптимизм и помощь при организации поздравления для моего мужа. Я очень благодарна Павлу за воплощение этой идеи)))

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

На байдарках по историческому центру ПетербургаНа байдарках по историческому центру ПетербургаНа байдарках по историческому центру Петербурга
2100 за человека
1.5 часа
4 отзыва
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Предлагаем исследовать Северную столицу неожиданным и очень романтичным способом: на рассвете проплыть на байдарках по Мойке, Лебяжей и Зимней канавкам и великолепной Неве. Вы ощутите легкость и бодрость в теле и надолго сохраните в душе потрясающие виды исторического города.
На каяках вокруг парковых островов ПетербургаНа каяках вокруг парковых островов ПетербургаНа каяках вокруг парковых островов Петербурга
2100 за человека
2 часа
7 отзывов
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным способом — путешествуя по воде на байдарках и каяках! Сплав по водным «дорогам» города, огибающим самые красивые парковые зоны, запомнится вам свежестью впечатлений, великолепными пейзажами и непривычными ракурсами. Вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и по-другому посмотрите на Северную столицу: никаких дворцов и доходных домов, только хардкор и активный отдых!

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1000 ₽
700 за человека
1.5 часа
117 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
скидка30%
3720 ₽
2604 за экскурсию
2 часа
169 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
720 за человека
1.5 часа
16 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
65 отзывов
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Город, где сбываются мечтыГород, где сбываются мечтыГород, где сбываются мечты
скидка30%
3700 ₽
2590 за экскурсию
3 часа
Романтичные места Петербурга и его дивная атмосфера, загадывание желаний и рассказы о городе
Санкт-Петербург — сбывшаяся мечта Петра I. Он называл город «мой парадиз». И неслучайно романтики со всего мира до сих пор приезжают сюда учиться, искать свои таланты и просто влюбляться в белые ночи — ведь всё здесь пронизано духом чудес. Я проведу вас вдохновляющим маршрутом по местам, которые помогут в исполнении ваших самых заветных желаний!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоциклеКрыши и панорамы