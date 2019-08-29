4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На байдарках по историческому центру Петербурга

Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле

Дмитрий
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Дмитрий – экскурсионное агентство
Предлагаем исследовать Северную столицу неожиданным и очень романтичным способом: на рассвете проплыть на байдарках по Мойке, Лебяжей и Зимней канавкам и великолепной Неве.

Вы ощутите легкость и бодрость в теле и надолго сохраните в душе потрясающие виды исторического города.
2100 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Встреча Метро Невский проспект
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У этой экскурсии4 отзыва
5
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга

Что вас ожидает

Увлекательный маршрут
Вы стартуете ранним утром на канале Лебяжья канавка. Наслаждаясь видами просыпающегося города, спуститесь вниз по течению Мойки к узенькой Зимней канавке, с ветерком пройдёте между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Из Зимней канавки попадёте прямиком в Неву и поразитесь, насколько она необъятная по сравнению с преодоленными узкими каналами. По Неве вы поплывете против течения до места старта — Лебяжьей канавки, где и завершится прогулка. Общая протяженность маршрута составит 4 км.

Легендарные достопримечательности с нового ракурса
Вы увидите с воды самые знаменитые достопримечательности Петербурга: Марсово поле, Чижика-пыжика, Летний и Михайловский сады, храм Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. Байдарки очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и посмотрите на город свежим взглядом!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с любой физической подготовкой: наша цель — отдохнуть и насладиться великолепными утренними видами, поэтому мы будем двигаться не спеша.

Организационные детали

  • Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей).
  • Экскурсия безопасна: все группы сопровождает один из наших инструкторов (или 2 инструктора), имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
  • Трафик судов по рекам и каналам учтён при составлении маршрута.
  • Мы обеспечиваем самым необходимым в данном заплыве: байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками.
  • Рекомендуем иметь при себе: удобную спортивную обувь; штаны, не стесняющие движений; запасные штаны (на случай, если вы промокнете); майку и толстовку; кепку; солнцезащитные очки; перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные).
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках по историческому центру Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура Метро Невский проспект.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дмитрий
Дмитрий
Мне 30 лет. Индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — организация активного отдыха в России. В основном это водные походы по северо-западу России. В данный момент с коллегой активно развиваем направление городского каякинга в Санкт-Петербурге. Мы первые, кто начал это направление. Цель — популяризация гребного спорта. Наша мечта — поставить гребные плавательные средства в один ряд с велосипедами по массовости использования и народной любви!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Все просто отлично!
Абсолютно новые впечатления и от города, и от открывшихся с другой стороны городских мест, и от собственно преодоления себя! Мне и моим подросткам все понравилось (был с двумя школьниками 14 и 16 лет). Вполне посильная физическая нагрузка, не требующая какой-либо спецподготовки, и абсолютно колоритный маршрут. Ребята-организаторы - большие молодцы, что вообще такое затеяли. С нами в качестве и гида, и инструктора был Павел. Очень деликатный, тактичный и высоко профессиональный человек, искренне увлеченный своим "байдарковским" делом. легко общаться, нет никакой дистанции по отношению к тебе, как новичку. Все очень хорошо.
Большое спасибо за новые эмоции!
Обязательно буду рекомендовать знакомым. И, при случае, повторю этот опыт с данными ребятами на каком-нибудь другом маршруте.
14 августа 2019
Весело утром на байдарках. Ребята организаторы молодцы. Четко и слаженно.
4 августа 2019
Еще одна возможность посмотреть на прекрасный Петербург с другого ракурса. При этом получить заряд и массу эмоций!:)
Возьмите с собой перчатки, как указал заботливый организотор - чтобы впечатления остались полными ;-)
Александр
31 июля 2019
Отличная экскурсия, позитивные ребята-гиды, очень повезло,конечно, с погодой, вышли в акваторию Невы прямо за два часа до начала парада ВМФ, очень сильные ощущения! Мне кажется на байдарках круче,чем на SUP серфе. Спасибо ребятам,очень понравилось! Кстати,еще они сделали фотки по ходу движения.

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