4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательный маршрут

Вы стартуете ранним утром на канале Лебяжья канавка. Наслаждаясь видами просыпающегося города, спуститесь вниз по течению Мойки к узенькой Зимней канавке, с ветерком пройдёте между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Из Зимней канавки попадёте прямиком в Неву и поразитесь, насколько она необъятная по сравнению с преодоленными узкими каналами. По Неве вы поплывете против течения до места старта — Лебяжьей канавки, где и завершится прогулка. Общая протяженность маршрута составит 4 км.

Легендарные достопримечательности с нового ракурса

Вы увидите с воды самые знаменитые достопримечательности Петербурга: Марсово поле, Чижика-пыжика, Летний и Михайловский сады, храм Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. Байдарки очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и посмотрите на город свежим взглядом!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с любой физической подготовкой: наша цель — отдохнуть и насладиться великолепными утренними видами, поэтому мы будем двигаться не спеша.