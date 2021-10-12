На час в детство: закулисье театра клоунов

Заглянуть в гости к артистам, раскрыть половину их секретов и самому выступить на сцене!

5
10 отзывов
Если бы вам в 10 лет сказали, что на клоунов можно посмотреть не только из зрительного зала, но познакомиться лично, а ещё заглянуть к ним в комнаты и поуправлять спецэффектами из «пультовой» — вы бы поверили своему счастью? Звучит как мечта, но это правда.

Приходите в гости, будет много-много смеха, весёлых открытий и даже ваш дебют в гриме и с аплодисментами.
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов
На час в детство: закулисье театра клоунов

Что вас ожидает

В мир кулис и рампы

В один маленький час мы уместим огромную и интереснейшую программу — как самые настоящие волшебники. Что же будет.

  • Вы познакомитесь с историей театра — ей, кстати, уже более 50 лет, и узнаете больше про наших знаменитых выпускников.
  • Посетите действующую гримёрку артиста. Здесь вы рассмотрите и обстановку, в которой актёр готовится к выступлению, и костюмы, и запасные клоунские носы. А бывает так, что получается застать самого артиста:)
  • Заглянете в зал, где придумывают и репетируют номера для будущих спектаклей. У вас есть возможность примерить образы полюбившихся клоунов и сыграть номер из нашего репертуара (мы покажем его на большом экране).
  • Исследуете пультовую — место, откуда на сцену подаются громы, молнии, музыка, скрипы, звуки шагов, дым, мыльные пузыри. Кстати, вы и сами сможете испробовать эти спецэффекты.
  • Раскроете секреты сцены: поймёте, как меняются декорации, какие механизмы помогают во время спектакля, как актёрам удаётся появляться в неожиданных для зрителя местах.

И последнее — помните, в репетиционном зале вы накладывали грим и смотрели номер на экране? А теперь вы можете сыграть этот номер на реальной сцене с музыкальным и световым сопровождением — и непременно с аплодисментами и криками «Браво, бис. ».

Организационные детали

  • Экскурсию проводят актёры нашего театра
  • Детей стоит брать от возраста 6+

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— м. Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Кирилл
Кирилл
Экскурсии проводят актёры театра. Ждём вас!
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10 реальных отзывов от туристов

Н
12 окт 2021
Космически невероятная экскурсия.
Я всегда любила колунов и сейчас предоставился шанс прикоснуться к этому волшебному миру клоунады, моя жизнь наполнилась красками, новыми ощущениями и эмоциями.
Я узнала как все устроено в театре, провела прекрасный запоминающийся вечер, отвлеклась от рутины. ☺️
Спасибо большое ❤
S
12 окт 2021
Всем доброго дня! Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии. Никогда не бывала за кулисами и осталась в приятном восторге! Интересно, сказочно и с юмором. Очень классно провела время, спасибо Лицедеи. Приду ещё раз и приведу детей!
А
11 окт 2021
Экскурсией всецело довольна, ожидания оправдались и даже больше. Давно собиралась сходить и наконец выбралась. Рекомендую и маленьким и взрослым. Спасибо за душевную встречу, Лицедеи)
Я
11 окт 2021
очень понравилось) 2 взрослым и 1 ребенку)
душевно интересно весело и познавательно)
увидели закулисье и побывали на сцене) на час вернулись в детство)
А
30 сен 2021
Было очень интересно.
Узнал некоторые факты из истории Лицедеев.
Вообще, мой опыт, кто такие Лицедеи ограничивался фильмом "Как стать звездой" и воплем "Низ-з-я. ")
Оказывается, из их театра вышла куча людей, ставших автономно знаменитыми.
Очень неплохой интерактив, экскурсию, что стало откровением, проводит действующий артист театра)
Короче, рекомендую. Взрослым поностальгировать, детям оторваться)
Владимир
15 сен 2021
Первый раз были на подобной экскурсии и переживали понравится ли детям, не будет ли скучно. И были приятно удивлены, дети остались в восторге, сыну 8 лет и доче 6 лет.
Спасибо экскурсоводу Юрию, очень интересно и с юмором рассказывал, путешествие по закулисью оказалось увлекательным, мы, взрослые ощутили себя детьми, что сильно порадовало. Будем советовать друзьям. Спасибо театр Лицедеи. )))
Людмила
15 сен 2021
Часто бываем в вашем прекрасном городе и уже практически везде побывали ни по одному разу. Хотелось найти что-то новенькое и нашли.
На моей памяти такой экскурсии ещё не было, чтобы театр пустил в святая-святых, гримерные, сцена-это прямо круто. Всегда хотела побывать за кулисами, посмотреть как там все устроено и работает, откуда берутся спец. эффекты.
И такую возможность предоставляет только театр Лицедеи. Обожаю этот театр, поистине восхитительные эмоции испытываешь на их спектаклях. А побывав за кулисами моя любовь только возросла. Огромное спасибо любимый театр за такую шикарную возможность попасть, хоть и не на долго, в детство. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Юрию, сразу видно, что человек любит свое дело и театр, очень интересно все рассказывал, с шутками, прибаутками, что сказать клоуны они такие.
Лана
13 сен 2021
Спасибо за интересную экскурсию, нам все очень понравилось, эмоционально, познавательно и увлекательно.
Екатерина
13 сен 2021
12 Сентября ходили с сыном на экскурсию в театр Лицедеи. Экскурсия очень понравилась и наверное мне даже больше чем сыну. Экскурсовод Юрий профессиональный актер-клоун и прекрасный экскурсовод, рассказал много интересного из истории театра и в целом вся экскурсия стала увлекательным путешествием. Посетили гримерные артистов, посмотрели пультовую, сына было не оторвать от всевозможных кнопочек. Возможность нанести грим и примерить на себя образ клоуна, да ещё и выйти на сцену - это было превосходно и восхитительно. Спасибо, мы в восторге, обязательно расскажем о вас своим друзьям. )))
Кристина
13 сен 2021
Увлекательнийшая экскурсия! Обожаю этот театр. Я действительно как в детство попала.
Благодарю организатора за возможность прикоснуться к внутреннему миру театра и посмотреть как все устроено за сценой, это была моя детская мечта. А экскурсовод просто чудо, настолько увлекательно вел экскурсию, что я потеряла счет времени. Очень много что узнала нового про своих любимых Лицедейчиков. Наверное самый большой восторг я испытала находясь на сцене в роли актера, вот это было прямо ВАУ.
Огромнийшее спасибо любимый театр, что даете такую возможность почувствовать себя звездой и дарите океан волшебных эмоций!

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