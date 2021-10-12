Что вас ожидает

В мир кулис и рампы

В один маленький час мы уместим огромную и интереснейшую программу — как самые настоящие волшебники. Что же будет.

Вы познакомитесь с историей театра — ей, кстати, уже более 50 лет, и узнаете больше про наших знаменитых выпускников.

Посетите действующую гримёрку артиста. Здесь вы рассмотрите и обстановку, в которой актёр готовится к выступлению, и костюмы, и запасные клоунские носы. А бывает так, что получается застать самого артиста:)

Заглянете в зал, где придумывают и репетируют номера для будущих спектаклей. У вас есть возможность примерить образы полюбившихся клоунов и сыграть номер из нашего репертуара (мы покажем его на большом экране).

Исследуете пультовую — место, откуда на сцену подаются громы, молнии, музыка, скрипы, звуки шагов, дым, мыльные пузыри. Кстати, вы и сами сможете испробовать эти спецэффекты.

Раскроете секреты сцены: поймёте, как меняются декорации, какие механизмы помогают во время спектакля, как актёрам удаётся появляться в неожиданных для зрителя местах.

И последнее — помните, в репетиционном зале вы накладывали грим и смотрели номер на экране? А теперь вы можете сыграть этот номер на реальной сцене с музыкальным и световым сопровождением — и непременно с аплодисментами и криками «Браво, бис. ».

Организационные детали