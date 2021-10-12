Часто бываем в вашем прекрасном городе и уже практически везде побывали ни по одному разу. Хотелось найти что-то новенькое и нашли.
На моей памяти такой экскурсии ещё не было, чтобы театр пустил в святая-святых, гримерные, сцена-это прямо круто. Всегда хотела побывать за кулисами, посмотреть как там все устроено и работает, откуда берутся спец. эффекты.
И такую возможность предоставляет только театр Лицедеи. Обожаю этот театр, поистине восхитительные эмоции испытываешь на их спектаклях. А побывав за кулисами моя любовь только возросла. Огромное спасибо любимый театр за такую шикарную возможность попасть, хоть и не на долго, в детство. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Юрию, сразу видно, что человек любит свое дело и театр, очень интересно все рассказывал, с шутками, прибаутками, что сказать клоуны они такие.