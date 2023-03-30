Петербург — один из красивейших городов. Это настоящий музей под открытым небом. Предлагаю вам уникальную экскурсию — мото-прогулку по центру Северной столицы. Вы сами выбираете маршрут. Перед вами промелькнут набержные, мосты, дворцы. Вы увидите совершенно другой город. Во время остановок вы сможете сделать интересные снимки, а я помогу подобрать необычные ракурсы!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережные, мосты и основные достопримечательности Санкт-Петербурга.
- В зависимости от выбранного вами маршрута мы увидим разнообразные локации Северной столицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы будете не наблюдателем, а участником происходящего. Во время нашей поездки, в зависимости от выбранного маршрута, перед вами промелькнет множество ярких локаций, архитектурных памятников и основных достопримечательностей Северной столицы. Набережные и мосты, улицы и проспекты будут у ваших ног в буквальном и переносном смысле этих слов.
Вас ждут небанальные фото на мото с интереснейших мест нашего гостеприимного города. Мы подскажем вам необычные ракурсы для фотографирования, чтобы у вас сохранились незабываемые впечатления от нашей поездки.
Море эмоций и масса впечатлений для вас гарантированы. Нам осталось только встретиться, чтобы испытать всё это в реальности. Мы всегда рады вам. В потоке ветра навстречу новым ощущениям!
Организационные детали
ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ ПОСЛЕ БРОНИРОВАНИ, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки. Звонок по WhatsApp, Telegram или Viber.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ НАША МОТО-ПРОГУЛКА МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТСЯ*.
На 3 и более мотоциклов - только по предварительной договорённости!
Мото-прогулка может проводиться в любое время по договорённости.
В начале мотопрогулки и экскурсии будет проведён небольшой инструктаж. Ваша безопасность – основной приоритет для нас.
По пути нашего следования, по вашему желанию, мы сможем сделать кратковременные остановки для фотографирования и получения интересной информации о местах, где будет пролегать наш маршрут. Класс наших мотоциклов позволяет производить фото и видеосъёмку в движении на протяжении всей поездки наряду с возможностью вести диалог по пути нашего следования.
После окончания нашего незабываемого путешествия всегда можно сделать совместное фото на память и получить дополнительные сведения об увиденном.
Что еще важно знать
Наш мото-парк состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы НЕ столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно:
- По весу и росту катающихся (ваш вес может быть как до, так и больше 80-ти кг, причём намного, рост тоже не имеет значения);
- Практически нет ограничений по возрасту (от 12-ти лет и младше до 85-ти и старше);
- Нет разграничений по гендерному признаку (мы катаем всех желающих);
- Всегда учитываются погодные условия. Наша поездка может быть перенесена или скорректирована в зависимости от этого.
18.00-23.00, по договорённости.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги опытных пилотов, услуги гидов и фотографов на ваше мобильное устройство
- Шлем, дополнительная экипировка в случае необходимости (перчатки, дождевик, утеплённый костюм, непродуваемый комбинезон и т. д.)
- Наше радушие и гостеприимство
- Что не входит
- Напитки и еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Александра Невского, вход в ТЦ «Москва»Завершение: Площадь Александра Невского
- Когда начало
- 18.00-23.00, по договорённости.
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Окончательное время, место начала и окончания маршрута, ваши пожелания и просьбы, и другие детали обсуждаются по WhatsApp, Telegram или Viber. Всегда учитываются погодные условия. Наша поездка может быть перенесена или скорректирована в зависимости от этого.
- Наш мото-парк состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы НЕ столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно:
- По весу катающихся (ваш вес может быть как до, так и больше 80-ти кг, причём намного)
- Практически нет ограничений по возрасту (от 12-ти лет и младше до 85-ти и старше)
- Нет разграничений по гендерному признаку (мы катаем всех желающих)
- Мы катаем людей с ограниченными возможностями (с инвалидностью).
- Мы можем предоставить мотоциклы не только класса люкс, но и других (туристические и спортивные). Есть мотоцикл, специально оборудованный для зимних мотопрогулок. Специальные опции и соответствующая экипировка позволяют не останавливать наши поездки круглый год
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 108 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 мар 2023
Это был подарок для дочери на 17 лет. Она - в восторге, друзья обзавидовались, я - довольна.
М
Матросова
31 авг 2022
Маме очень понравилось это был сюрприз. Спасибо Михаилу, очень интересно проводит экскурсию!
Н
Наталия
6 авг 2022
Если бы можно было поставила бы ещё больше звёзд! Отличная и запоминающаяся прогулка. Ребята очень приветливые люди, с превосходным чувством юмора, любящие и знающие своё дело. Каталась с Романом, рассказал много нового, чего не узнаешь на других экскурсиях, и сделал потрясающие снимки, за что ему отдельное спасибо. Получила море позитивных эмоций! В следующий приезд, обязательно снова обращусь к вам ❤️
Д
Дмитрий
24 июля 2022
Просто бомба!
Д
Дхиман
16 июля 2022
Это незабываемо, рекомендую брать как минимум час езды, ребята всё рассказывали, показывали, фотографировали. Отличная организация.
Р
Роман
15 июля 2022
Вполне интересно и захватывающе! Рекомендую 👍
П
Поименовал
14 июля 2022
Отличная экскурсия!
А
Александра
10 июля 2022
Получила большое удовольствие.
У
Уполовникова
7 июля 2022
Отличный выбор для новых впечатлений!
И
Ирина
7 июля 2022
Е
Елена
7 июля 2022
Заказывала экскурсию для дочери 17 лет. Дочь получила огромное удовольствие. Брали один час.
Я
Яна
4 июля 2022
О
Ольга
26 июня 2022
Прогулка "с ветерком" прошла отлично
А
Анна
22 июня 2022
И
Иванова
15 окт 2021
Ещё 93 отзыва
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