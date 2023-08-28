Насладиться видами Северной столицы с пассажирского сиденья люксового лайнера
Представьте: вы, ваш опытный пилот и по совместительству гид, любимая музыка и огни красивого ночного города.
На этой захватывающей прогулке вы увидите не только лучшие достопримечательности Петербурга, но и окунётесь в мир ночной мотожизни, заглянете в гости в байкерский клуб и сделаете шикарные фото на память об этом вечере. Заинтриговали? Тогда поехали!
На этой захватывающей прогулке вы увидите не только лучшие достопримечательности Петербурга, но и окунётесь в мир ночной мотожизни, заглянете в гости в байкерский клуб и сделаете шикарные фото на память об этом вечере. Заинтриговали? Тогда поехали!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
После прохождения инструктажа вы отправитесь в увлекательное путешествие. Мы сделаем 3 остановки для осмотра и фотографирования памятных мест города:
- Недалеко от железнодорожного моста. Гид расскажет про «приводнение» на Неве самолёта Ту-124, летевшего из Таллина в Москву. Ведь это было настоящее чудо 20-ого века! Также вы узнаете любопытные подробности из истории строительства Финляндского железнодорожного моста.
- На набережной между Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского. Мы окунёмся в историю этих монументальных сооружений, сделаем классные кадры.
- Возле Смольного собора. Вы увидите одну из самых живописных построек Санкт-Петербурга и часть архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Именно здесь в первые месяцы существования Советского государства жил и работал Ленин. Интересную историю собора мы и обсудим на этой остановке.
Драйв и ветер свободы запомнятся вам на долгие годы. Ведь Санкт-Петербург — как магнит: притягивает к себе навсегда!
Организационные детали
- В экскурсии могут участвовать дети от 12 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах Honda Gold Wing. На каждом лайнере есть зарядка для телефона и подогрев сиденья, а также музыкальная система (вы сможете включить любимые треки во время поездки).
- Никаких вещей с собой брать не нужно: мы предоставим экипировку и тёплую одежду при необходимости
- Фотографировать или снимать видео можно в любой момент. Даже на ходу, но водитель не несёт ответственность за ваш гаджет.
- В плохую погоду время начала экскурсии может сдвигаться. В крайних случаях из-за неблагоприятных погодных условий поездка может быть отменена. Главное для нас — ваша безопасность!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа на станцию метро «Александра Невского»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Владимир. Я родился и вырос в замечательном и самом красивом городе, в Санкт-Петербурге! С самых ранних лет я интересовался двухколёсной техникой и катался практически на всём, где есть ручка газа. Для меня самая большая радость - пролететь по городу с ветерком и почувствовать полную свободу. Благодаря двухколёсной технике я нашёл друзей и коллег по работе. Так и образовалась Мототусовка байкеров. И в определённый момент мы с друзьями поняли, пора делиться. Пора показать другим людям наш красивый город из кресла мотоцикла.
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