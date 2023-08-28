На мотоциклах по Петербургу

Насладиться видами Северной столицы с пассажирского сиденья люксового лайнера

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Представьте: вы, ваш опытный пилот и по совместительству гид, любимая музыка и огни красивого ночного города.

На этой захватывающей прогулке вы увидите не только лучшие достопримечательности Петербурга, но и окунётесь в мир ночной мотожизни, заглянете в гости в байкерский клуб и сделаете шикарные фото на память об этом вечере. Заинтриговали? Тогда поехали!
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
На мотоциклах по Петербургу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

После прохождения инструктажа вы отправитесь в увлекательное путешествие. Мы сделаем 3 остановки для осмотра и фотографирования памятных мест города:

  • Недалеко от железнодорожного моста. Гид расскажет про «приводнение» на Неве самолёта Ту-124, летевшего из Таллина в Москву. Ведь это было настоящее чудо 20-ого века! Также вы узнаете любопытные подробности из истории строительства Финляндского железнодорожного моста.
  • На набережной между Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского. Мы окунёмся в историю этих монументальных сооружений, сделаем классные кадры.
  • Возле Смольного собора. Вы увидите одну из самых живописных построек Санкт-Петербурга и часть архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Именно здесь в первые месяцы существования Советского государства жил и работал Ленин. Интересную историю собора мы и обсудим на этой остановке.

Драйв и ветер свободы запомнятся вам на долгие годы. Ведь Санкт-Петербург — как магнит: притягивает к себе навсегда!

Организационные детали

  • В экскурсии могут участвовать дети от 12 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах Honda Gold Wing. На каждом лайнере есть зарядка для телефона и подогрев сиденья, а также музыкальная система (вы сможете включить любимые треки во время поездки).
  • Никаких вещей с собой брать не нужно: мы предоставим экипировку и тёплую одежду при необходимости
  • Фотографировать или снимать видео можно в любой момент. Даже на ходу, но водитель не несёт ответственность за ваш гаджет.
  • В плохую погоду время начала экскурсии может сдвигаться. В крайних случаях из-за неблагоприятных погодных условий поездка может быть отменена. Главное для нас — ваша безопасность!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа на станцию метро «Александра Невского»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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