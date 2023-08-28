Представьте: вы, ваш опытный пилот и по совместительству гид, любимая музыка и огни красивого ночного города. На этой захватывающей прогулке вы увидите не только лучшие достопримечательности Петербурга, но и окунётесь в мир ночной мотожизни, заглянете в гости в байкерский клуб и сделаете шикарные фото на память об этом вечере. Заинтриговали? Тогда поехали!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

После прохождения инструктажа вы отправитесь в увлекательное путешествие. Мы сделаем 3 остановки для осмотра и фотографирования памятных мест города:

Недалеко от железнодорожного моста. Гид расскажет про «приводнение» на Неве самолёта Ту-124, летевшего из Таллина в Москву. Ведь это было настоящее чудо 20-ого века! Также вы узнаете любопытные подробности из истории строительства Финляндского железнодорожного моста.

На набережной между Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского. Мы окунёмся в историю этих монументальных сооружений, сделаем классные кадры.

Возле Смольного собора. Вы увидите одну из самых живописных построек Санкт-Петербурга и часть архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Именно здесь в первые месяцы существования Советского государства жил и работал Ленин. Интересную историю собора мы и обсудим на этой остановке.

Драйв и ветер свободы запомнятся вам на долгие годы. Ведь Санкт-Петербург — как магнит: притягивает к себе навсегда!

Организационные детали

В экскурсии могут участвовать дети от 12 лет

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата