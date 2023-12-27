Увидеть ключевые места города-крепости и побывать на дегустации императорского зефира
Кронштадт. Этот город на протяжении двух с половиной веков служил защитником Санкт-Петербурга. Благодаря нему ни один враг не сумел войти в город Петра Великого.
Вы познакомитесь с его символами: Морским Никольским собором — главным храмом русских моряков, памятником Петру I в Петровском парке, знаменитым футштоком «Пуп Земли» и другими местами. А ещё попробуете местный зефир!
Вы познакомитесь с его символами: Морским Никольским собором — главным храмом русских моряков, памятником Петру I в Петровском парке, знаменитым футштоком «Пуп Земли» и другими местами. А ещё попробуете местный зефир!
Ближайшие даты:
27
дек
дек
30
дек
дек
1
янв
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янв
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янв
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 080 ₽
|Дети 15-18 лет
|900 ₽
|Дети до 14 лет
|720 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
|Студенты
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
1. Трассовая экскурсия. Вы узнаете историю Кронштадтской дороги, увидите Курортный район Санкт-Петербурга, знаменитый небоскрёб «Лахта Центр». Также мы расскажем о наводнениях и покажем дамбу, которая защищает Санкт-Петербург с 2011 года. Ну и конечно, вы полюбуетесь видами Финского залива.
2. Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Что вы увидите:
- Морской Никольский собор (с посещением)
- Памятник Петру I в Петровском парке
- Военные корабли
- Итальянский дворец А. Д. Меншикова
- Владимирский собор
- Кронштадтский Гостиный двор
- Памятник адмиралу С. О. Макарову
- «Кровавый» ров
- Футшток
- Памятник блокадной колюшке
- Сухой Петровский док
Не обойдётся и без сюрпризов: вы попадёте на дегустацию знаменитого кронштадтского зефира, который подавался к столу российских императоров.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.
- После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
- При отмене бронирования не менее чем за 12 часов до экскурсии мы вернём вам часть предоплаты, внесённую по QR-коду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
в понедельник, среду и субботу в 11:30
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Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и субботу в 11:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 643 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!
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