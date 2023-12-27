Кронштадт. Этот город на протяжении двух с половиной веков служил защитником Санкт-Петербурга. Благодаря нему ни один враг не сумел войти в город Петра Великого. Вы познакомитесь с его символами: Морским Никольским собором — главным храмом русских моряков, памятником Петру I в Петровском парке, знаменитым футштоком «Пуп Земли» и другими местами. А ещё попробуете местный зефир!

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

1. Трассовая экскурсия. Вы узнаете историю Кронштадтской дороги, увидите Курортный район Санкт-Петербурга, знаменитый небоскрёб «Лахта Центр». Также мы расскажем о наводнениях и покажем дамбу, которая защищает Санкт-Петербург с 2011 года. Ну и конечно, вы полюбуетесь видами Финского залива.

2. Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Что вы увидите:

Морской Никольский собор (с посещением)

Памятник Петру I в Петровском парке

Военные корабли

Итальянский дворец А. Д. Меншикова

Владимирский собор

Кронштадтский Гостиный двор

Памятник адмиралу С. О. Макарову

«Кровавый» ров

Футшток

Памятник блокадной колюшке

Сухой Петровский док

Не обойдётся и без сюрпризов: вы попадёте на дегустацию знаменитого кронштадтского зефира, который подавался к столу российских императоров.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.