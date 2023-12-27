На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть ключевые места города-крепости и побывать на дегустации императорского зефира

Кронштадт. Этот город на протяжении двух с половиной веков служил защитником Санкт-Петербурга. Благодаря нему ни один враг не сумел войти в город Петра Великого.

Вы познакомитесь с его символами: Морским Никольским собором — главным храмом русских моряков, памятником Петру I в Петровском парке, знаменитым футштоком «Пуп Земли» и другими местами. А ещё попробуете местный зефир!
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
На страже Петербурга. Групповая экскурсия в Кронштадт
Ближайшие даты:
27
дек
30
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 080 ₽
Дети 15-18 лет900 ₽
Дети до 14 лет720 ₽
Пенсионеры900 ₽
Студенты900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

1. Трассовая экскурсия. Вы узнаете историю Кронштадтской дороги, увидите Курортный район Санкт-Петербурга, знаменитый небоскрёб «Лахта Центр». Также мы расскажем о наводнениях и покажем дамбу, которая защищает Санкт-Петербург с 2011 года. Ну и конечно, вы полюбуетесь видами Финского залива.

2. Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Что вы увидите:

  • Морской Никольский собор (с посещением)
  • Памятник Петру I в Петровском парке
  • Военные корабли
  • Итальянский дворец А. Д. Меншикова
  • Владимирский собор
  • Кронштадтский Гостиный двор
  • Памятник адмиралу С. О. Макарову
  • «Кровавый» ров
  • Футшток
  • Памятник блокадной колюшке
  • Сухой Петровский док

Не обойдётся и без сюрпризов: вы попадёте на дегустацию знаменитого кронштадтского зефира, который подавался к столу российских императоров.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.

  • После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
  • При отмене бронирования не менее чем за 12 часов до экскурсии мы вернём вам часть предоплаты, внесённую по QR-коду
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

в понедельник, среду и субботу в 11:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеКронштадтДамбыФинский ЗаливПопулярные местаКронштадт на автобусеДля студентовМорской собор святителя Николая ЧудотворцаПрирода и пейзажиСвятые местаГастрономическиеДегустационные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Кронштадт - морской щит Петербурга и форт Константин на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кронштадт - морской щит Петербурга и форт Константин на авто
Ст. метро Спортивная
28 дек
29 дек
30 дек
31 дек
15 000 за всё до 6 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест из Петербурга для детей и взрослых
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Квест
5 часов
13 отзывов
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест из Петербурга для детей и взрослых
Где Корона этого Штадта и кому Пётр Великий оставил ключи от ворот к Петербургу
Завтра
28 дек
29 дек
3 янв
65005 850 за всё до 8 чел.
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
Погрузиться в питейную культуру города, посетить необычные заведения и оценить их настойки
в районе СТ.М. «Сенная площадь»
Сегодня
Завтра
28 дек
29 дек
34002 380 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ