Ораниенбаум все включено: два дворца и парк

Ораниенбаум все включено

Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк
Ораниенбаум все включено: два дворца и парк

Что вы увидите 🤩

  • Петергофская дорога
  • Верхний парк Ораниенбаума
  • Китайская кухня
  • Китайский пруд
  • Китайский дворец
  • Павильон Катальной горки
  • Павильон Каменное Зало
  • Большой Меншиковский дворец
Последняя экскурсия в этом сезоне с посещением уникального Китайского дворца! Китайский дворец закрывается 27 сентября до следующего сезона!
Сегодня мы отправимся в город Ломоносов в музей-заповедник Ораниенбаум. Усадьба Ораниенбаум с дворцом и регулярным парком была основана Александром Меншиковым в начале 18 века в честь победы России в Северной войне. Мы посетим Китайский дворец, любимую дачу Екатерины II, построенную для нее Антонио Ринальди. Уникальность Китайского дворца состоит в том, что это единственный дворец в пригородах Санкт-Петербурга, который полностью сохранился в оригинале, так как Ораниенбаум не был оккупирован фашистами в годы Великой Отечественной войны.
После посещения Китайского дворца мы прогуляемся по одному из любимейших пейзажных парков Екатерины II, а затем посетим Большой Меншиковский дворец, один из немногих подлинных памятников русской архитектуры первой половины 18 века. В то время Большой Меншиковский дворец не уступал по своей красоте и величию Большому дворцу в Петергофе и также использовался для организации грандиозных праздников и приемов.
🚩 Начало: Станция метро Московская гл. вход в Дом Советов
🏁 Место завершения: Ст. м. Московская
 Что входит
  • поездка на автобусе
  • входные билеты в Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец, парк
  • экскурсионное обслуживание.
 Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки)
Время проведения: 09.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ОЛТОН Т.
ОЛТОН Т.
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