Последняя экскурсия в этом сезоне с посещением уникального Китайского дворца! Китайский дворец закрывается 27 сентября до следующего сезона!

Сегодня мы отправимся в город Ломоносов в музей-заповедник Ораниенбаум. Усадьба Ораниенбаум с дворцом и регулярным парком была основана Александром Меншиковым в начале 18 века в честь победы России в Северной войне. Мы посетим Китайский дворец, любимую дачу Екатерины II, построенную для нее Антонио Ринальди. Уникальность Китайского дворца состоит в том, что это единственный дворец в пригородах Санкт-Петербурга, который полностью сохранился в оригинале, так как Ораниенбаум не был оккупирован фашистами в годы Великой Отечественной войны.

После посещения Китайского дворца мы прогуляемся по одному из любимейших пейзажных парков Екатерины II, а затем посетим Большой Меншиковский дворец, один из немногих подлинных памятников русской архитектуры первой половины 18 века. В то время Большой Меншиковский дворец не уступал по своей красоте и величию Большому дворцу в Петергофе и также использовался для организации грандиозных праздников и приемов.