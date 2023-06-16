Посетить нетипичные места, прокатиться на голубом поезде и на теплоходе по Финскому заливу
За 3 дня увидим популярные и нетуристические локации Санкт-Петербурга.
В фотодень заедем в Анненкирхе, на Витебский вокзал, к особняку-дворцу Половцева и поднимемся на смотровую Думской башни. С профессиональным фотографом у нас получится сделать эффектные кадры на память.
Увидим Кронштадт и на Метеоре буквально долетим до Петергофа, где покатаемся на голубом поезде среди дубовых рощ и зелёных лугов.
Налюбуемся императорскими дворцами и золотыми фонтанами, посмотрим на город и его острова с борта теплохода.
В фотодень заедем в Анненкирхе, на Витебский вокзал, к особняку-дворцу Половцева и поднимемся на смотровую Думской башни. С профессиональным фотографом у нас получится сделать эффектные кадры на память.
Увидим Кронштадт и на Метеоре буквально долетим до Петергофа, где покатаемся на голубом поезде среди дубовых рощ и зелёных лугов.
Налюбуемся императорскими дворцами и золотыми фонтанами, посмотрим на город и его острова с борта теплохода.
Ближайшие даты:
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
июл
июл
21
июл
июл
28
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «IZZZI у Гостиного двора», с 9:00 до 13:00Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1222 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
На машине
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Фотопрогулки
Петергоф
Популярные места
Выездные
Водные развлечения
Кронштадт
На теплоходе
Финский Залив
Многодневные туры
Особняк Половцева
Дворцы, замки и особняки
3-дневные туры
Витебский вокзал
Елагин дворец
Анненкирхе
Парки
Природа и пейзажи
На острова
На поезде
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Авторский тур
3 дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Погрузиться в историю мировой культуры в Эрмитаже и полюбоваться фонтанами Петергофа
Санкт-Петербург
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
13 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
Забраться на питерскую крышу, попробовать карельские «калитки» и прокатиться на ретропоезде
Аэропорт Санкт-Петербурга, до 12:00
27 окт
26 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур: Санкт-Петербург, Петергоф, Кронштадт и программа на выбор
Погулять по парку Петергофа, увидеть «точку отсчёта» Петербурга и побывать в Карелии или Выборге
Санкт-Петербург, встреча в холле отеля «Русь» по а...
7 июля
21 июля
11 авг
18 авг
11 390₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании