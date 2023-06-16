На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах

Посетить нетипичные места, прокатиться на голубом поезде и на теплоходе по Финскому заливу

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За 3 дня увидим популярные и нетуристические локации Санкт-Петербурга.

В фотодень заедем в Анненкирхе, на Витебский вокзал, к особняку-дворцу Половцева и поднимемся на смотровую Думской башни. С профессиональным фотографом у нас получится сделать эффектные кадры на память.

Увидим Кронштадт и на Метеоре буквально долетим до Петергофа, где покатаемся на голубом поезде среди дубовых рощ и зелёных лугов.

Налюбуемся императорскими дворцами и золотыми фонтанами, посмотрим на город и его острова с борта теплохода.
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
Ближайшие даты:
16
июн
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июн
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июн
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «IZZZI у Гостиного двора», с 9:00 до 13:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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