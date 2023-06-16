За 3 дня увидим популярные и нетуристические локации Санкт-Петербурга.



В фотодень заедем в Анненкирхе, на Витебский вокзал, к особняку-дворцу Половцева и поднимемся на смотровую Думской башни. С профессиональным фотографом у нас получится сделать эффектные кадры на память.



Увидим Кронштадт и на Метеоре буквально долетим до Петергофа, где покатаемся на голубом поезде среди дубовых рощ и зелёных лугов.



Налюбуемся императорскими дворцами и золотыми фонтанами, посмотрим на город и его острова с борта теплохода.