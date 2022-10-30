«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей

Пройти по пушкинским местам и посмотреть на Петербург глазами поэта

«Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург.

И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое», — писала Анна Ахматова. Мы с вами перенесемся в 1823-30 годы: Пушкин тогда работал над «Евгением Онегиным».

В первой главе он описывает типичный день своего героя, в котором отчасти отражается жизнь самого поэта. Приглашаю вместе пройти по его следам!
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
«Надев широкий боливар»: экскурсия для школьников и их родителей
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Описание

Что вас ожидает

День «молодого повесы»

Мы начнем экскурсию у Исаакиевского собора. Вы узнаете, какую улицу Петербурга в пушкинское время называли бульваром, как одевались модники той эпохи и где «гулял на просторе» Евгений Онегин. А также дойдем до ресторана, где он обедал. По иронии судьбы он находился рядом с Литературным кафе, на входе в который — профиль Пушкина.

Дворцовая площадь, дом Пушкина и не только

Вдоль реки Мойки мы проследуем к последнему адресу Пушкина, по пути увидев здание бывшей гостиницы, где он не раз бывал. На Миллионной улице поговорим о его друге и учителе — Василии Жуковском. А на Дворцовой площади рассмотрим колонну, которую с легкой руки поэта многие называют Александрийским столпом. Мы с вами исправим эту ошибку!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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