«Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое», — писала Анна Ахматова. Мы с вами перенесемся в 1823-30 годы: Пушкин тогда работал над «Евгением Онегиным». В первой главе он описывает типичный день своего героя, в котором отчасти отражается жизнь самого поэта. Приглашаю вместе пройти по его следам!

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Описание

Что вас ожидает

День «молодого повесы»

Мы начнем экскурсию у Исаакиевского собора. Вы узнаете, какую улицу Петербурга в пушкинское время называли бульваром, как одевались модники той эпохи и где «гулял на просторе» Евгений Онегин. А также дойдем до ресторана, где он обедал. По иронии судьбы он находился рядом с Литературным кафе, на входе в который — профиль Пушкина.

Дворцовая площадь, дом Пушкина и не только

Вдоль реки Мойки мы проследуем к последнему адресу Пушкина, по пути увидев здание бывшей гостиницы, где он не раз бывал. На Миллионной улице поговорим о его друге и учителе — Василии Жуковском. А на Дворцовой площади рассмотрим колонну, которую с легкой руки поэта многие называют Александрийским столпом. Мы с вами исправим эту ошибку!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.