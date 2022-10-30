Мы начнем экскурсию у Исаакиевского собора. Вы узнаете, какую улицу Петербурга в пушкинское время называли бульваром, как одевались модники той эпохи и где «гулял на просторе» Евгений Онегин. А также дойдем до ресторана, где он обедал. По иронии судьбы он находился рядом с Литературным кафе, на входе в который — профиль Пушкина.
Вдоль реки Мойки мы проследуем к последнему адресу Пушкина, по пути увидев здание бывшей гостиницы, где он не раз бывал. На Миллионной улице поговорим о его друге и учителе — Василии Жуковском. А на Дворцовой площади рассмотрим колонну, которую с легкой руки поэта многие называют Александрийским столпом. Мы с вами исправим эту ошибку!
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.