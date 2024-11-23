Одно из магических свойств Северной столицы — её невероятная фотогеничность. Старинные здания, набережные и сам дух города располагают к атмосферным прогулкам. Прекрасный способ сохранить о них воспоминания — отправиться в путешествие с фотографом. Я предложу три маршрута по центру. Помогу подобрать стильные образы и сделаю кадры, у каждого из которых будет своя история.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
Мои фотопутешествия — это не только фотосессия, но и приятная прогулка за душевными разговорами. Мы акцентируем внимание на деталях, найдём удачные ракурсы. Я помогу с позированием и образами, которые гармонично впишутся в городскую среду, отражая как классическую элегантность, так и современный стиль. Запечатлею ваши эмоции и красоту ярких моментов вашего путешествия или особенного события в Петербурге.
Я предложу выбрать один из трёх маршрутов по историческому центру (продолжительность и стоимость одинаковые):
- Казанский собор, кафе Rene, канал Грибоедова, храм Спаса на Крови, набережная Мойки, Дворцовая площадь, Зимний дворец
- Исаакиевский собор, кафе «Счастье», Большая Морская улица, Зеркальный дворик, Синий мост, набережная Мойки
- Музей академии Штиглица, Михайловский замок, набережная Фонтанки, Марсово поле
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R
- В течение 10 дней вы получите от 40 до 70 снимков в цветокоррекции и лёгкой ретуши — я пришлю ссылку на облачное хранилище
- При бронировании укажите, пожалуйста, какой маршрут вас заинтересовал
- Я могу помочь с бронированием других локаций для фотосессии, а также предложить услуги визажиста и стилиста — детали уточняйте в переписке к заказу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Саша. Петербург — моя большая любовь, и я счастлива создавать здесь памятные снимки для гостей и жителей города. Со мной на фотосессиях всегда царит тёплая и располагающая атмосфера, со мной легко и весело — это помогает расслабиться и быть собой для живых, искренних кадров. А если я вижу, что человек скован, то всегда помогу с позированием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
23 ноя 2024
Шикарная фотосессия, приятная атмосфера ❤️все замечательно
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