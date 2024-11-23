Одно из магических свойств Северной столицы — её невероятная фотогеничность. Старинные здания, набережные и сам дух города располагают к атмосферным прогулкам. Прекрасный способ сохранить о них воспоминания — отправиться в путешествие с фотографом. Я предложу три маршрута по центру. Помогу подобрать стильные образы и сделаю кадры, у каждого из которых будет своя история.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание фото-прогулки

Мои фотопутешествия — это не только фотосессия, но и приятная прогулка за душевными разговорами. Мы акцентируем внимание на деталях, найдём удачные ракурсы. Я помогу с позированием и образами, которые гармонично впишутся в городскую среду, отражая как классическую элегантность, так и современный стиль. Запечатлею ваши эмоции и красоту ярких моментов вашего путешествия или особенного события в Петербурге.

Я предложу выбрать один из трёх маршрутов по историческому центру (продолжительность и стоимость одинаковые):

Казанский собор, кафе Rene, канал Грибоедова, храм Спаса на Крови, набережная Мойки, Дворцовая площадь, Зимний дворец

Исаакиевский собор, кафе «Счастье», Большая Морская улица, Зеркальный дворик, Синий мост, набережная Мойки

Музей академии Штиглица, Михайловский замок, набережная Фонтанки, Марсово поле

Организационные детали