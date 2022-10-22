Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Невероятные истории с открытым финалом
Баскетбольное поле, бассейн и даже морг — поразительно, какое применение советская эпоха находила церквям Петербурга. Мы прогуляемся вдоль Невского проспекта, от Казанского собора до Спаса на Крови, и рассмотрим пять самых интересных (не)церквей города. Лютеранский, православный, протестантский храм: все они во времена СССР сменили свою функцию, и следы этих переделок можно найти и по сей день.
Я обращу ваше внимание на любопытные детали, поделюсь потрясающими фактами о каждом здании, но финал оставлю открытым — чтобы вы сами для себя решили, как относиться к таким историческим контрастам.
Кому подойдет экскурсия
Эта экскурсия и для верующих, и для атеистов, и просто для всех, кто хочет и любит удивляться историческим контрастам.
Организационные детали
Если экскурсия состоится утром в воскресенье, у нас будет возможность бесплатно послушать два самых знаменитых органа в Петербурге.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Почему люди выбирают именно мои экскурсии? Это и живой искренний подход, и формат диалога, и экспрессивность. Но самое главное: уходя с экскурсии, вы будете четко помнить то, что сегодня узнали и услышали, потому что я не перегружаю знаниями, а даю самое интересное и основное. То, что, один раз увидев, вы будете замечать всегда. Я стремлюсь вдохновить вас искусством!