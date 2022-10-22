Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? Я помогу вам перенестись в советский Ленинград и понять, как кульбиты истории отразились на церквях в сердце города. Вы заглянете в храмы разных конфессий, увидите следы эпохи СССР и решите для себя, насколько уместным было такое переосмысление духовного пространства.

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Описание

Что вас ожидает

Невероятные истории с открытым финалом

Баскетбольное поле, бассейн и даже морг — поразительно, какое применение советская эпоха находила церквям Петербурга. Мы прогуляемся вдоль Невского проспекта, от Казанского собора до Спаса на Крови, и рассмотрим пять самых интересных (не)церквей города. Лютеранский, православный, протестантский храм: все они во времена СССР сменили свою функцию, и следы этих переделок можно найти и по сей день.

Я обращу ваше внимание на любопытные детали, поделюсь потрясающими фактами о каждом здании, но финал оставлю открытым — чтобы вы сами для себя решили, как относиться к таким историческим контрастам.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия и для верующих, и для атеистов, и просто для всех, кто хочет и любит удивляться историческим контрастам.

Организационные детали

Если экскурсия состоится утром в воскресенье, у нас будет возможность бесплатно послушать два самых знаменитых органа в Петербурге.