(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом

Услышать невероятные факты о церквях Петербурга и их судьбе в эпоху СССР

Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? Я помогу вам перенестись в советский Ленинград и понять, как кульбиты истории отразились на церквях в сердце города.

Вы заглянете в храмы разных конфессий, увидите следы эпохи СССР и решите для себя, насколько уместным было такое переосмысление духовного пространства.
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
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Описание

Что вас ожидает

Невероятные истории с открытым финалом

Баскетбольное поле, бассейн и даже морг — поразительно, какое применение советская эпоха находила церквям Петербурга. Мы прогуляемся вдоль Невского проспекта, от Казанского собора до Спаса на Крови, и рассмотрим пять самых интересных (не)церквей города. Лютеранский, православный, протестантский храм: все они во времена СССР сменили свою функцию, и следы этих переделок можно найти и по сей день.

Я обращу ваше внимание на любопытные детали, поделюсь потрясающими фактами о каждом здании, но финал оставлю открытым — чтобы вы сами для себя решили, как относиться к таким историческим контрастам.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия и для верующих, и для атеистов, и просто для всех, кто хочет и любит удивляться историческим контрастам.

Организационные детали

Если экскурсия состоится утром в воскресенье, у нас будет возможность бесплатно послушать два самых знаменитых органа в Петербурге.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🙏РелигиозныеКазанский собор🗽Популярные места⛪️Монастыри, церкви, храмы🧐АвторскиеСпас на Крови🟥СССР

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