Экскурсия по Санкт-Петербургу: Индивидуальное путешествие в литературную историю
Мы пройдемся по местам, которые хранят память о Гончарове, Некрасове, Салтыкове-Щедрине, Бродском, Есенине, Лескове, Мережковском и других литературных гениях нашей страны. Конечно, поговорим и о произведениях перечисленных писателей. Экскурсия подойдёт и для взрослых и для школьников.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Литейный проспект
- Квартира-музей Н. А. Некрасова
- Доходный дом Мурузи
- Доходный дом Устиновой
- Дома, где жили Салтыков-Щедрин, Гончаров, Бродский, Добролюбов, Мандельштам и другие писатели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе экскурсии вы увидите, где располагались самые известные издательства дореволюционного Петербурга, и узнаете:
- где впервые напечатали роман «Что делать?» Н. Чернышевского;
- почему И. А. Гончаров впал в долгую депрессию после публикации романа «Обрыв»;
- где собиралась декадентская интеллигенция;
- за что Салтыков-Щедрин так любил Тургенева и всегда спорил с Достоевским;
- как вдохновлялся поэт Некрасов и где брал сюжеты для своих стихотворений.
История Литейного проспекта:Название, данное проспекту еще в XVIII веке, связано со строительством на левом берегу Невы литейно-пушечного двора. До середины XIX века территория Литейной части Северной столицы считалась загородной и застраивалась элитными домами. У каждого особняка был сад. На Литейном, протяженность которого почти 2 км, что ни дом, то легенда, связанная с именитыми жильцами и художественными произведениями.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Туалет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Моховая, д. 3Завершение: ул. Литейный проспект, д. 60
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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