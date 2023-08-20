Небанальная классика: литературный мир Литейного

Экскурсия по Санкт-Петербургу: Индивидуальное путешествие в литературную историю

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Мы пройдемся по местам, которые хранят память о Гончарове, Некрасове, Салтыкове-Щедрине, Бродском, Есенине, Лескове, Мережковском и других литературных гениях нашей страны. Конечно, поговорим и о произведениях перечисленных писателей. Экскурсия подойдёт и для взрослых и для школьников.
Небанальная классика: литературный мир Литейного
Небанальная классика: литературный мир Литейного
Ближайшие даты:
20
авг
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авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Литейный проспект
  • Квартира-музей Н. А. Некрасова
  • Доходный дом Мурузи
  • Доходный дом Устиновой
  • Дома, где жили Салтыков-Щедрин, Гончаров, Бродский, Добролюбов, Мандельштам и другие писатели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе экскурсии вы увидите, где располагались самые известные издательства дореволюционного Петербурга, и узнаете:

  • где впервые напечатали роман «Что делать?» Н. Чернышевского;
  • почему И. А. Гончаров впал в долгую депрессию после публикации романа «Обрыв»;
  • где собиралась декадентская интеллигенция;
  • за что Салтыков-Щедрин так любил Тургенева и всегда спорил с Достоевским;
  • как вдохновлялся поэт Некрасов и где брал сюжеты для своих стихотворений.

История Литейного проспекта:

Название, данное проспекту еще в XVIII веке, связано со строительством на левом берегу Невы литейно-пушечного двора. До середины XIX века территория Литейной части Северной столицы считалась загородной и застраивалась элитными домами. У каждого особняка был сад. На Литейном, протяженность которого почти 2 км, что ни дом, то легенда, связанная с именитыми жильцами и художественными произведениями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Моховая, д. 3
Завершение: ул. Литейный проспект, д. 60
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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