Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности
В первой части маленького путешествия по городу вы отправитесь на Смоленское кладбище, чтобы посетить часовню Ксении Петербургской. Здесь все желающие могут оставить записки, адресованные святой, и взять освященные лепестки роз. Следующий пункт назначения — Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этой обители хранятся иконы Покрова Божией Матери и «Собирательницы хлебов». Экскурсовод расскажет о предсказаниях святого Иоанна Кронштадтского.
Вторая часть поездки включает визит в Александро-Невскую Лавру с возможностью прикоснуться к мощам святого князя. Здесь же находится Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности.
Что входит
Услуги талантливой команды, любящей свое дело
Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.