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Небесные покровители Санкт-Петербурга

4.2
6 отзывов
Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург и его жители пребывают под защитой апостола Петра, в честь которого город 🏙️ получил свое название.

Многим известно и о покровительстве Блаженной Ксении, мучеников Николая II и его семьи, а также праведного отца Иоанна Кронштадтского.

Пребывает Питер и под неусыпным взором князя Александра Невского, чьи мощи стали духовным основанием города вместе с Казанской иконой Божией Матери.

Обо всех этих небесных покровителях Петербурга вы узнаете в ходе экскурсии 🧭
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Небесные покровители Санкт-Петербурга
Небесные покровители Санкт-Петербурга

Что вы увидите

  • Часовня Ксении Петербургской
  • Смоленское кладбище
  • Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
  • Александро-Невская Лавра
  • Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности
В первой части маленького путешествия по городу вы отправитесь на Смоленское кладбище, чтобы посетить часовню Ксении Петербургской. Здесь все желающие могут оставить записки, адресованные святой, и взять освященные лепестки роз. Следующий пункт назначения — Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этой обители хранятся иконы Покрова Божией Матери и «Собирательницы хлебов». Экскурсовод расскажет о предсказаниях святого Иоанна Кронштадтского.
Вторая часть поездки включает визит в Александро-Невскую Лавру с возможностью прикоснуться к мощам святого князя. Здесь же находится Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности.
Что входит
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Небесные покровители Санкт-Петербурга
Небесные покровители Санкт-Петербурга
Небесные покровители Санкт-Петербурга
Небесные покровители Санкт-Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
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6 отзывов оставили туристы

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