В первой части маленького путешествия по городу вы отправитесь на Смоленское кладбище, чтобы посетить часовню Ксении Петербургской. Здесь все желающие могут оставить записки, адресованные святой, и взять освященные лепестки роз. Следующий пункт назначения — Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этой обители хранятся иконы Покрова Божией Матери и «Собирательницы хлебов». Экскурсовод расскажет о предсказаниях святого Иоанна Кронштадтского.

Вторая часть поездки включает визит в Александро-Невскую Лавру с возможностью прикоснуться к мощам святого князя. Здесь же находится Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности.