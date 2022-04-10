Уникальность объекта в том, что в одном месте здесь расположены гранитные скалы, живописные каменные завалы, природные пещеры в трещинах гранита, старинные граффити. Кроме того, урочище прочно связано с финским фольклором. А изюминка комплекса — загадочные сферические пещеры. В эпосе Калевала такие образования назывались «маслобойки хийси» — мельницы лесных духов. Впрочем, наши маслобойки уникальны и для Финляндии. Прямых аналогов мы пока не нашли.
Мы расскажем обо всех версиях происхождения этих необычных образований и представим доказательства наиболее реального варианта на основе исследований экспедиции Русского географического общества.
8:45 — Сбор группы возле метро Парнас. Ожидаем опоздавших не более 15 минут.
11:00 — Кирха Вуоксенранта.
12:30 — Пещеры возле урочища Крепость Соккала.
13:30 — Перерыв на обед.
15:00 — Пороховой погреб.
15:30 — Прогулка до берега Сайменского канала. Усадьба Пиени-Херттуала.
17:00 — Мыс Бобовый и финская фортификация.
20:30 — Возвращение к метро Парнас.