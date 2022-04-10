Что вас ожидает

Урочище Крепость Соккала

Уникальность объекта в том, что в одном месте здесь расположены гранитные скалы, живописные каменные завалы, природные пещеры в трещинах гранита, старинные граффити. Кроме того, урочище прочно связано с финским фольклором. А изюминка комплекса — загадочные сферические пещеры. В эпосе Калевала такие образования назывались «маслобойки хийси» — мельницы лесных духов. Впрочем, наши маслобойки уникальны и для Финляндии. Прямых аналогов мы пока не нашли.

Мы расскажем обо всех версиях происхождения этих необычных образований и представим доказательства наиболее реального варианта на основе исследований экспедиции Русского географического общества.

Другие малоизвестные места Каменногорска

Также вы посетите старую заброшенную кирху Вуоксенранта и, если будет возможность, изучите ее изнутри (ее восстанавливают, поэтому иногда она закрыта).

Познакомитесь с историей порохового погреба и осмотрите его антуражные помещения.

Прогуляетесь до берега Сайменского канала и увидите сохранившиеся фрагменты старого усадебного комплекса Пиени-Херттуала.

На Бобовом мысе поговорим о финской фортификации времён Второй Мировой войны.

Кроме того, у вас будет время для прогулки по живописному пляжу, с которого открывается отличный вид на Выборгский залив.

А на обратном пути заедем в мемориальный парк Антреа, покажем старый мост через реку Вуокса и сейд «Дядин Камень» природного происхождения (хотя в некоторых кругах это место считают капищем).

Тайминг

8:45 — Сбор группы возле метро Парнас. Ожидаем опоздавших не более 15 минут.

11:00 — Кирха Вуоксенранта.

12:30 — Пещеры возле урочища Крепость Соккала.

13:30 — Перерыв на обед.

15:00 — Пороховой погреб.

15:30 — Прогулка до берега Сайменского канала. Усадьба Пиени-Херттуала.

17:00 — Мыс Бобовый и финская фортификация.

20:30 — Возвращение к метро Парнас.

Организационные детали