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Неизведанный Петергоф

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Неизведанный Петергоф
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Неизведанный Петергоф
Неизведанный Петергоф

Что вы увидите

  • Парк Александрия
  • его дворцы и павильоны (наружный осмотр)
  • Дворцовые конюшни в Петергофе (наружный осмотр).
Александрия и Готические конюшни.
Петергоф известен, прежде всего, своими фонтанами, хотя в этом уютном, зеленом городе множество других парков 🌳 и удивительных сооружений. Я приглашаю Вас познакомиться с петергофской готикой – романтичным пейзажным парком Александрия, являвшимся частной резиденцией императоров от Николая I до Николая II, и комплексом Готических конюшен…Во время прогулки вы не только отдохнете от городской суеты в гармоничном и спокойном месте, полюбуетесь живописными ландшафтами, но и узнаете о жизни императорской семьи: о том, как воспитывали детей, как августейшие особы проводили свободное время, чем увлекались, какие праздники устраивали.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт и билеты в парк
Начало
🚩 Проспект Стачек, 75 (станция метро Автово)
Место завершения
🏁 Проспект Стачек, 75
Неизведанный Петергоф
Неизведанный Петергоф
Неизведанный Петергоф
Неизведанный Петергоф

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия Д.
Наталия Д.
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Наталия Д. проводит ещё 5 экскурсий

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