Александрия и Готические конюшни.

Петергоф известен, прежде всего, своими фонтанами, хотя в этом уютном, зеленом городе множество других парков 🌳 и удивительных сооружений. Я приглашаю Вас познакомиться с петергофской готикой – романтичным пейзажным парком Александрия, являвшимся частной резиденцией императоров от Николая I до Николая II, и комплексом Готических конюшен…Во время прогулки вы не только отдохнете от городской суеты в гармоничном и спокойном месте, полюбуетесь живописными ландшафтами, но и узнаете о жизни императорской семьи: о том, как воспитывали детей, как августейшие особы проводили свободное время, чем увлекались, какие праздники устраивали.