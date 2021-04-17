В ходе экскурсии вы узнаете, почему Пётр I особо почитал именно Александра Невского, где похоронен Святой князь, почему монастырь был построен на этом месте, как жили иноки, по какой причине Невский проспект получил именно это название и многое другое.
Маршрут экскурсии:
ст. метро «пл. Александра Невского» — пл. А. Невского — Чернорецкий пер. — Александро-Невская Лавра.
Экскурсионные остановки:
пл. А. Невского перед Надвратной церковью, мост через р. Монастырку, территория монастыря
Важная информация:
Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
🚩 Начало: ст. м. «пл. Ал. Невского» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Александро-Невская Лавра, наб. реки Монастырки, 1
Что входит
услуги экскурсовода
экскурсия по монастырю
Время проведения: По вторникам в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда