Лаврами с раннехристианских времён называли крупнейшие и важнейшие мужские монастыри.



Во время этой пешеходной экскурсии мы посетим Александро-Невскую лавру, которая относится к числу наиболее значимых духовных центров русского православия.



Обитель основал в 1713 году сам Пётр Великий в честь Святого князя Александра Невского и в память о победах русских над шведами в Северной войне.