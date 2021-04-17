"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю

Лаврами с раннехристианских времён называли крупнейшие и важнейшие мужские монастыри

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5 отзывов
Лаврами с раннехристианских времён называли крупнейшие и важнейшие мужские монастыри.

Во время этой пешеходной экскурсии мы посетим Александро-Невскую лавру, которая относится к числу наиболее значимых духовных центров русского православия.

Обитель основал в 1713 году сам Пётр Великий в честь Святого князя Александра Невского и в память о победах русских над шведами в Северной войне.
"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю
"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю
"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю
"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю
"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю
"Неизвестная Лавра" с экскурсией по монастырю

Что вы увидите 🤩

  • памятник А. Невскому
  • Благовещенская церковь
  • Духовской корпус
  • Митрополичий корпус
  • Свято-Троицкий собор

Что вас ожидает:

  • В ходе экскурсии вы узнаете, почему Пётр I особо почитал именно Александра Невского, где похоронен Святой князь, почему монастырь был построен на этом месте, как жили иноки, по какой причине Невский проспект получил именно это название и многое другое.

Маршрут экскурсии:

  • ст. метро «пл. Александра Невского» — пл. А. Невского — Чернорецкий пер. — Александро-Невская Лавра.

Экскурсионные остановки:

    пл. А. Невского перед Надвратной церковью, мост через р. Монастырку, территория монастыря

    Важная информация:

    • Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
    🚩 Начало: ст. м. «пл. Ал. Невского» (на выходе с эскалатора)
    🏁 Место завершения: Александро-Невская Лавра, наб. реки Монастырки, 1
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • экскурсия по монастырю
    Время проведения: По вторникам в 11:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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