Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Это пейзажный тур по суровым северным красотам Карелии. Мы увидим Ладожские шхеры с горы ⛰️ Яамяки, пройдем через расщелину Пирункиркко, полюбуемся Асилановскими порогами и водопадом Валтион, прогуляемся по "бараньим лбам" мыса "Скалистый" и оценим разнообразие "гранитов" на берегах Ладоги, поднимемся на Хийтольские скалы, побываем на языческом капище и пройдем по одному из саамских лабиринтов, побываем в "Долине водопадов". И все это не далеко от СПб - на границе Ленинградской области и Карелии.