Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Это пейзажный тур по суровым северным красотам Карелии. Мы увидим Ладожские шхеры с горы ⛰️ Яамяки, пройдем через расщелину Пирункиркко, полюбуемся Асилановскими порогами и водопадом Валтион, прогуляемся по "бараньим лбам" мыса "Скалистый" и оценим разнообразие "гранитов" на берегах Ладоги, поднимемся на Хийтольские скалы, побываем на языческом капище и пройдем по одному из саамских лабиринтов, побываем в "Долине водопадов". И все это не далеко от СПб - на границе Ленинградской области и Карелии.
Что входит
аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
топливо
работа водителя-гида
Что не входит
входной билет в "долину водопадов"
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.