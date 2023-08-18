Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород

Увидеть царские дворцы и средневековые крепости и побывать в самой западной точке Ленобласти

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вместе с нами вы совершите путешествие в прошлое и окунётесь в атмосферу сразу нескольких исторических эпох. Мы побываем в спокойном Ораниенбауме с его живописными дворцово-парковыми ансамблями.

Затем переместимся ещё на несколько столетий назад и окажемся в Выборге, построенном шведами в 13-м веке. Прогуляемся по одному из красивейших пейзажных парков в Европе.

Завершим поездку в приграничном Ивангороде — вы узнаете о его непростой судьбе и осмотрите местность с древних башен. А ещё вас ждут чарующие виды Финского залива.
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Нестандартный маршрут по пригородам Санкт-Петербурга: Ораниенбаум, Выборг и Ивангород
Ближайшие даты:
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
22
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Программа тура по дням

1 день

Усадебный комплекс Ораниенбаум

Встречаемся и отправляемся в усадебный комплекс Ораниенбаум, где с 15:30 вас ждёт экскурсия по его главным достопримечательностям. Побываем в Большом Меншиковском дворце, построенном в начале 18-го века, и увидим разницу между его экстерьером и интерьерами. Прогуляемся по Нижнему саду с парковыми ансамблями и тематическими скульптурами, ведущему к Финскому заливу.

Дойдём до Верхнего сада с роскошным Китайским дворцом. Увидим дворец Петра III — пример «увеселительной постройки» для приёмов и малых церемоний с чертами стиля рококо — и ансамбль Собственной дачи императрицы Екатерины II.

К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург. Свободное время.

Усадебный комплекс ОраниенбаумУсадебный комплекс ОраниенбаумУсадебный комплекс ОраниенбаумУсадебный комплекс Ораниенбаум
2 день

Парк «Монрепо» и архитектура Выборга

Сегодня встанем пораньше и в 08:00 поедем в Выборг. По пути вы услышите рассказ о его истории. Примерно через полтора часа остановимся в Зеленогорске у кирхи Преображения Господня, построенной в начале прошлого века в стиле северного модерна и похожей на сказочный домик.

В 12:00 прибудем в ландшафтный парк «Монрепо» в северной части города. Когда-то это была усадьба шведских баронов, сейчас — один из красивейших пейзажных парков в Европе. Полюбуемся отвесными скалами над морем и мысами, а в 14:00 посетим Выборгский замок, памятник фортификационного зодчества, в котором в 19-м веке хранились сокровища Эрмитажа.

Затем прогуляемся с экскурсией по старой части города и осмотрим бастион Панцерлакс и библиотеку Алвара Аалто — центральную библиотеку Выборга, названную в честь архитектора, создавшего этот проект.

В 18:00 стартуем обратно в Санкт-Петербург. Свободное время.

Парк «Монрепо» и архитектура ВыборгаПарк «Монрепо» и архитектура ВыборгаПарк «Монрепо» и архитектура ВыборгаПарк «Монрепо» и архитектура Выборга
3 день

Экскурсия по Кингисеппу

Утром, в 07:30, выезжаем из Санкт-Петербурга в небольшой город Кингисепп. По пути гид поделится увлекательными фактами о Нарвском тракте — современном Таллинском шоссе. По приезде осмотрим древние кресты, собранные со всей округи. Затем побываем у Ивангородской крепости — мощного и неприступного форпоста Северо-Запада, защищавшего рубежи от захватчиков со стороны Западной Европы. Поднимемся и на её башни.

К 11:30 прибудем в район Парусинка, граничащий с эстонским островом Кренгольм. Посмотрим на местные достопримечательности: плотину и водопад, комплекс заводских и жилых построек имения Штиглицев — семейства, построившего здесь суконную и льнопрядильную фабрики. Посетим родовые усыпальницы в церкви.

После обеда вас ждёт экскурсия и свободное время для прогулки в Копорской крепости. Пройдёмся также по берегу Финского залива и увидим Шепелёвский маяк. В 19:00 вернёмся в Санкт-Петербург.

Экскурсия по КингисеппуЭкскурсия по КингисеппуЭкскурсия по КингисеппуЭкскурсия по Кингисеппу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Невский проспект, 14:00
Завершение: Санкт-Петербург, Невский проспект, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Ивангород

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
21 авг
28 авг
4 сен
11 сен
19 720 за человека
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Авторский тур
3 дня
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Полюбоваться роскошными интерьерами дворцов и пейзажными парками и узнать о жизни императоров
Санкт-Петербург, Невский проспект, 12:30
18 авг
25 авг
1 сен
8 сен
31 000 за человека
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
Забраться на питерскую крышу, попробовать карельские «калитки» и прокатиться на ретропоезде
Аэропорт Санкт-Петербурга, до 12:00
27 окт
26 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ