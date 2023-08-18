Встречаемся и отправляемся в усадебный комплекс Ораниенбаум, где с 15:30 вас ждёт экскурсия по его главным достопримечательностям. Побываем в Большом Меншиковском дворце, построенном в начале 18-го века, и увидим разницу между его экстерьером и интерьерами. Прогуляемся по Нижнему саду с парковыми ансамблями и тематическими скульптурами, ведущему к Финскому заливу.

Дойдём до Верхнего сада с роскошным Китайским дворцом. Увидим дворец Петра III — пример «увеселительной постройки» для приёмов и малых церемоний с чертами стиля рококо — и ансамбль Собственной дачи императрицы Екатерины II.

К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург. Свободное время.