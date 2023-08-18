Увидеть царские дворцы и средневековые крепости и побывать в самой западной точке Ленобласти
Затем переместимся ещё на несколько столетий назад и окажемся в Выборге, построенном шведами в 13-м веке. Прогуляемся по одному из красивейших пейзажных парков в Европе.
Завершим поездку в приграничном Ивангороде — вы узнаете о его непростой судьбе и осмотрите местность с древних башен. А ещё вас ждут чарующие виды Финского залива.
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Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Программа тура по дням
Усадебный комплекс Ораниенбаум
Встречаемся и отправляемся в усадебный комплекс Ораниенбаум, где с 15:30 вас ждёт экскурсия по его главным достопримечательностям. Побываем в Большом Меншиковском дворце, построенном в начале 18-го века, и увидим разницу между его экстерьером и интерьерами. Прогуляемся по Нижнему саду с парковыми ансамблями и тематическими скульптурами, ведущему к Финскому заливу.
Дойдём до Верхнего сада с роскошным Китайским дворцом. Увидим дворец Петра III — пример «увеселительной постройки» для приёмов и малых церемоний с чертами стиля рококо — и ансамбль Собственной дачи императрицы Екатерины II.
К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург. Свободное время.
Парк «Монрепо» и архитектура Выборга
Сегодня встанем пораньше и в 08:00 поедем в Выборг. По пути вы услышите рассказ о его истории. Примерно через полтора часа остановимся в Зеленогорске у кирхи Преображения Господня, построенной в начале прошлого века в стиле северного модерна и похожей на сказочный домик.
В 12:00 прибудем в ландшафтный парк «Монрепо» в северной части города. Когда-то это была усадьба шведских баронов, сейчас — один из красивейших пейзажных парков в Европе. Полюбуемся отвесными скалами над морем и мысами, а в 14:00 посетим Выборгский замок, памятник фортификационного зодчества, в котором в 19-м веке хранились сокровища Эрмитажа.
Затем прогуляемся с экскурсией по старой части города и осмотрим бастион Панцерлакс и библиотеку Алвара Аалто — центральную библиотеку Выборга, названную в честь архитектора, создавшего этот проект.
В 18:00 стартуем обратно в Санкт-Петербург. Свободное время.
Экскурсия по Кингисеппу
Утром, в 07:30, выезжаем из Санкт-Петербурга в небольшой город Кингисепп. По пути гид поделится увлекательными фактами о Нарвском тракте — современном Таллинском шоссе. По приезде осмотрим древние кресты, собранные со всей округи. Затем побываем у Ивангородской крепости — мощного и неприступного форпоста Северо-Запада, защищавшего рубежи от захватчиков со стороны Западной Европы. Поднимемся и на её башни.
К 11:30 прибудем в район Парусинка, граничащий с эстонским островом Кренгольм. Посмотрим на местные достопримечательности: плотину и водопад, комплекс заводских и жилых построек имения Штиглицев — семейства, построившего здесь суконную и льнопрядильную фабрики. Посетим родовые усыпальницы в церкви.
После обеда вас ждёт экскурсия и свободное время для прогулки в Копорской крепости. Пройдёмся также по берегу Финского залива и увидим Шепелёвский маяк. В 19:00 вернёмся в Санкт-Петербург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Невский проспект, 14:00Завершение: Санкт-Петербург, Невский проспект, 18:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.