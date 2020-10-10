11 отзывов оставили туристы

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Невский проспект — переплетение эпох

Захватывающая история, жизнь в XXI столетии и блистательная красота Петербурга

5
11 отзывов
Татьяна
Татьяна – Гид из Санкт-Петербурга
Я предлагаю прогуляться 👣 по Невскому проспекту от Фонтанки до канала Грибоедова и сравнить мир Петербурга XVIII–XIX веков и его современный облик.

Вы заглянете во дворики, исследуете сооружения разных эпох и стилей и погрузитесь в их прошлое.

Я научу вас видеть детали в образе северной столицы ⭐️ и поделюсь удивительными фактами и легендами.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 655 ₽ за человека

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Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 от Фонтанки до канала Грибоедова
Экскурсию ⛳ по интереснейшим локациям главной улицы Петербурга я наполню рассказами о них. Вы узнаете всё об Аничковом дворце: кто дал ему титул императорского, в честь Анечки или Аничкова он был назван и как с дворцом связаны подарки императриц фаворитам. Увидите магазин купцов Елисеевых и разберётесь, как изменилась его «жизнь» с течением времени. Полюбуетесь грандиозным Казанским собором и знаменитым Александринским театром. Поймёте, в каком архитектурном стиле хотели построить Гостиный двор и почему эта идея не воплотилась в жизнь. Я покажу памятник фотографу, проведу в секретные дворики Невского проспекта и объясню, в чём особенности архитектуры зданий начала 20 века и почему этот стиль так ругали современники.

Прошлое и настоящее Невского проспекта и его жителей
Вы услышите подлинные и вымышленные истории 📖 и погрузитесь в «биографию» Невского и Петербурга. Узнаете, что такое «першпектива» и почему проспект назвали Невским. Я открою, куда пропали березы, которые росли здесь, и где назначались свидания в XIX веке. Расскажу, как благодаря землянике можно было избавиться от крепостной зависимости, и обязательно поделюсь историями современных петербуржцев и их предков. Увлекательная жизнь главной улицы Петербурга и судьбы её обитателей — от крестьян и купцов до императора — откроются вам на экскурсии 🧭.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде
Начало и место завершения
🚩 у метро Гостиный двор
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох
Невский проспект — переплетение эпох

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, в субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Привет! Меня зовут Таня, я лицензированный гид и коренная петербурженка в нескольких поколениях. А это Петербург — мой родной и любимый город. Хотите я вас с ним познакомлю? Вам понравится его чарующая атмосфера, величественная архитектура и особый ритм. Не стесняйтесь, приходите!
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11 отзывов оставили туристы

10 октября 2020
Я приехала в Питер уже в тысяча какой-то раз. Достаточно хорошо знаю и люблю этот город. Экскурсию по Невскому взяла, потому что мне нужно было убить время до 14 часов - мне казалось, чего я там не знаю. И тем не менее, экскурсовод рассказала много новых интересных фактов, очень здорово показала историю развития Невского. Прекрасная получилась прогулка. Больше спасибо!
Александр
1 октября 2020
Очень интересная экскурсия.... сходим ещё.
Ольга
28 сентября 2020
Великолепная экскурсия, наполненная интересными фактами и душевным общением! Искренне рекомендую гида Татьяну.
4 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. Татьяна интересно рассказывала, что время в 2 часа пролетело, как 5 минут. Получили много новой информации. Советую гида
4 сентября 2020
Очень интересная экскурсия об истории Санкт-Петербурга. Если Вам интересны подробности, легенды и история в лицах - вам к Татьяне. Замечательный гид - для детей и взрослых. Столько всего узнала... В следующую поездку обязательно к ней. Спасибо Трипстер!!!
3 сентября 2020
Были на экскурсии с 16-летним сыном. Очень понравилось. Увлекательно, живо, интеллигентно. Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию и живой отклик на наши вопросы.
18 августа 2020
оооо.. это было шикарно! большое спасибо. побегать, конечно, пришлось, зато охват и рассказ впечатлил! еще раз - спасибо!
10 августа 2020
Все очень понравилось!Интересно узнать историю улицы и зданий. Гид замечательный, мы были уставшие и даже предложила зайти за кофе)Всем советую данную экскурсию!
19 июля 2020
Замечательная экскурсия. Понравилась не только взрослым, но и нашей шилопопой дочери 11 лет:) За это Татьяне большое спасибо, для дочери она подготовила отдельное задание, чтобы ей тоже было интересно.
18 июля 2020
Вчера прогулялись с мужем по Невскому проспекту вместе с Татьяной. Именно прогулялись, поскольку вся экскурсия проходила в такой невероятной атмосфере, что иначе как прогулкой "путешествие по Невскому" называть и не хочется. Татьяна - очень интересный и увлекательный рассказчик. Ответила на все возникшие у нас вопросы. Очень хорошо знает историю города и может увлечь ею своих слушателей. Прогулку крайне рекомендую!
13 июля 2020
Хочу поблагодарить Татьяну за экскурсию "Невский проспект - переплетение эпох". Совсем небольшая по объему и времени эскурсия и ее автор производят очень приятное впечатление. Милая, интеллигентная петербургская барышня много знает об истории отдельных зданий и судьбе их жителей, интересно рассказывает, проводя параллели между эпохами. Невский проспект раскрылся для нас с новой стороны: теперь мы знаем, где жил самый известный питерский фотограф, где находится дом - пирог и почему он так называется, как Зингер обманул городские власти и многое другое. Спасибо за доставленное удовольствие.

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