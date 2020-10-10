11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 от Фонтанки до канала Грибоедова

Экскурсию ⛳ по интереснейшим локациям главной улицы Петербурга я наполню рассказами о них. Вы узнаете всё об Аничковом дворце: кто дал ему титул императорского, в честь Анечки или Аничкова он был назван и как с дворцом связаны подарки императриц фаворитам. Увидите магазин купцов Елисеевых и разберётесь, как изменилась его «жизнь» с течением времени. Полюбуетесь грандиозным Казанским собором и знаменитым Александринским театром. Поймёте, в каком архитектурном стиле хотели построить Гостиный двор и почему эта идея не воплотилась в жизнь. Я покажу памятник фотографу, проведу в секретные дворики Невского проспекта и объясню, в чём особенности архитектуры зданий начала 20 века и почему этот стиль так ругали современники.

Прошлое и настоящее Невского проспекта и его жителей

Вы услышите подлинные и вымышленные истории 📖 и погрузитесь в «биографию» Невского и Петербурга. Узнаете, что такое «першпектива» и почему проспект назвали Невским. Я открою, куда пропали березы, которые росли здесь, и где назначались свидания в XIX веке. Расскажу, как благодаря землянике можно было избавиться от крепостной зависимости, и обязательно поделюсь историями современных петербуржцев и их предков. Увлекательная жизнь главной улицы Петербурга и судьбы её обитателей — от крестьян и купцов до императора — откроются вам на экскурсии 🧭.

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